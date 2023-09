Addio ad Alberto Pacifici, è morto il presidente della Meccanotecnica

Il noto imprenditore di Spoleto è morto questa mattina: aveva 87 anni. Fissati i funerali.

Lutto nel mondo dell’imprenditoria: è morto questa mattina (6 settembre) il presidente di Meccanotecnica Umbra, Alberto Pacifici. Aveva 87 anni. Già fissati i funerali, che si terranno nel duomo di Spoleto giovedì 7 settembre.

Grande il cordoglio in tutta l’Umbria – e in particolar modo a Spoleto e a Campello sul Clitunno – alla notizia della scomparsa dell’illuminato imprenditore, che insieme a Fulvio Ginobri e Concezio Strappelli fondò oltre 50 anni fa la Meccanotecnica, oggi importante gruppo internazionale.

Classe 1936, appena trentenne fu tra i fondatori dell’azienda che, da piccolo sito industriale campellino, è ad oggi, come MTU Group, produttore di rilievo mondiale di sistemi di tenuta meccanica per l’industria automobilistica e di elettrodomestici. Ma Alberto Pacifici è stato anche una figura di rilievo nel mondo bancario locale: per molti anni è stato presidente della Cassa di Risparmio di Spoleto fino a guidare poi Intesa Casse del Centro, la holding che aveva inglobato le casse di risparmio umbre. Nel 2012 era stato nominato cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica.

Tante le iniziative sociali e culturali sostenute dallo stimato ed illuminato imprenditore nel corso della sua vita, sia attraverso l’istituto di credito che con la Meccanotecnica. Da qualche anno aveva ceduto il testimone dell’azienda al figlio Carlo, amministratore delegato, rimanendo tuttavia presidente e sempre presente in azienda. Come qualche mese fa, quando aveva accolto il generale Iorio, comandante della Legione carabinieri Umbria, in visita alla sede aziendale.

I messaggi di cordoglio per la morte di Alberto Pacifici

“L’Arcivescovo – si legge in una nota della Diocesi di Spoleto – Norcia – è vicino con le preghiera alla famiglia Pacifi per la morte del Comm. Alberto, presidente della Meccanotecnica. Mons. Boccardo ricorda con piacere i numerosi incontri, formali e non, avuti con Pacifici in questi anni e fa memoria del suo grande impegno, lungimirante e fortemente sinergico, che ha sempre profuso per la promozione delle persone e del territorio campellino e spoletino. Il Presule il 4 marzo 2106, a nome del Santo Padre Francesco, consegnò al Presidente Pacifici l’onorificenza pontificia di Commendatore di S. Silvestro Papa. Il Signore, che dispone i tempi del nascere e del morire, accolga il Comm. Alberto nella pace della santa Gerusalemme”.

Il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti ha voluto esprimere il cordoglio dell’amministrazione comunale con queste parole: “L’Umbria perde oggi uno dei più straordinari e visionari imprenditori della nostra terra, un uomo che ha avuto la capacità di intraprendere un percorso di sviluppo, produzione e ricerca molto innovativo e di grande valore. Quello di Alberto Pacifici è stato un percorso lavorativo e umano emblematico, la dimostrazione che la capacità di fare impresa può non disgiungersi dall’attenzione verso gli aspetti sociali che interessano le comunità in cui questa si compie, fornendo al contempo opportunità di crescita per generazioni di lavoratori. La sensibilità e la costante disponibilità con cui negli anni ha contribuito fattivamente alla sviluppo di questo territorio rimarranno, insieme al suo fare discreto, i fulgidi esempi di un uomo che Spoleto non dimenticherà mai. Al figlio Carlo e alla famiglia esprimo, a nome dell’amministrazione comunale, le più sentite condoglianze”.

Per il lutto che ha colpito la comunità di Campello sul Clitunno con l’improvvisa scomparsa stamane dell’imprenditore Alberto Pacifici, l’evento “Lezione di strada” di questa sera alla Fondazione Giulio Loreti e l’incontro di domani con Silvio Perrella al Tempietto sul Clitunno sono rinviate a data da destinarsi.

La redazione di Tuttoggi.info esprime le proprie condoglianze al figlio Carlo e a tutti i familiari di Alberto Pacifici

(articolo in aggiornamento)