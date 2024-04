Addio a Emilio Giordano Giulietti, "il tifernate buono" della politica e dell'associazionismo - Tuttoggi.info

Aveva 78 anni, è stato consigliere comunale dal 2001 al 2006 e presidente Nuova Associazione Diabetici Alta Valle del Tevere

E’ scomparso all’età di 78 anni Emilio Giordano Giulietti, ex bancario, già consigliere comunale dal 2001 al 2006 con il gruppo consiliare “Centrosinistra Vivo” e presidente della Nuova Associazione Diabetici Alta Valle del Tevere.

Persona di grande sensibilità e umanità, particolarmente conosciuta in città per il ruolo pubblico svolto nelle istituzioni, in politica e nell’associazionismo, Giulietti è stato protagonista di numerose iniziative di beneficenza in favore dei più fragili e bisognosi, in particolare sul versante socio-sanitario.

Di particolare significato anche l’attività di ricostruzione storica dei tragici fatti di “Melini”, la strage compiuta dai nazisti, che ha seguito assieme all’Istituto Venanzio Gabriotti e all’amico fotoreporter Mario Lepri. La strage di Meltini avvenne tra il 12 e il 13 luglio del 1944 in una località vicina alla chiesa San Paterniano (Città di Castello), che in quei giorni era la linea del fronte tra le forze degli alleati, che risalivano l’Alta Valle del Tevere. Fra le persone uccise ci furono alcuni suoi familiari.

“Emilio Giordano – ricordano il sindaco Luca Secondi e l’assessore Riccardo Carletti (amico di famiglia) nel formulare le loro condoglianze alla famiglia – era una persona buona ma di carattere, che portava avanti le battaglie in cui credeva per il bene della sua gente e della città che amava tanto. Lo ricorderemo anche per il suo impegno nelle istituzioni come esempio da seguire”. Anche il presidente del Consiglio Comunale Luciano Bacchetta, nel sottolineare la scomparsa di “un amico prima che consigliere“, ricorda con commozione “entusiasmo e passione che metteva sempre in quello che faceva spesso accanto alle istituzioni con un occhio per coloro che si trovavano in difficoltà. Davvero una bella persona”.