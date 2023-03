Ad Assisi torna Echo la Primavera

Al via la lunga marcia di appuntamenti verso il Calendimaggio di Assisi. L’edizione 2023 della Festa si apre il 19 marzo con Echo la Primavera, il tradizionale itinerario musicale con cui partaioli, cittadini e turisti salutano l’arrivo della primavera.

Appuntamento dunque domenica 19 dalle 19.30 in Piazza del Comune, con i cori e i tamburini di Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra che si esibiranno dopo il saluto del presidente dell’Ente Calendimaggio, Marco Tarquinio. A seguire la conviviale presso la Sala delle Volte con Antonio Ballarano live band, in collaborazione con i ristoratori di Assisi e l’Istituto Alberghiero di Assisi. I biglietti per la cena sono in prevendita al costo di cinque euro entro venerdì 17 marzo nei negozi di Massimiliano Della Vedova (Piazza del Comune), Marcella Dominici (via Fortini) ed Emanuela Mariani (Porta Nuova), al bar La Rocca in via Porta Perlici o da Federica Barili, segretaria dell’Ente Calendimaggio.