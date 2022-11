Ad Assisi nasce Ascesi, una nuova scuola di musica - Tuttoggi

Ascesi può contare sul supporto del Comune di Assisi che ha assegnato una sede per lo svolgimento delle attività presso lo stabile ex Icap in via Cecci n.1 a Santa Maria degli Angeli. L’Accademia, la prima del territorio, nasce per dare l’opportunità a tutti (giovani, giovanissimi e meno giovani, studenti, professionisti, amatori e appassionati) di studiare, conoscere, scoprire lo straordinario linguaggio musicale. Un progetto che prevede corsi per fini ovviamente accademici per tutti gli strumenti, ma anche molte altre iniziative come corsi speciali d’insieme per giovani band (già formate) e band anche non più giovanissime, per amatori di qualsiasi età, e molto altro che prenderà forma durante i lavori in corso. Per info e contatti: 340 181 2299 – info.amassisi@gmail.com – www.amassisi.it