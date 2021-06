Accordo tra Caserta e il Perugia, che ora può far arrivare Alvini

Il tecnico avrebbe rinunciato a una parte dei compensi per liberarsi e andare a Benevento, lunedì la firma | Il Perugia può chiudere col nuovo tecnico

L’ultimatum dato dal Benevento ha portato Fabio Caserta a trovare l’accordo con Massimiliano Santopadre per rescindere il contratto che avrebbe legato il tecnico ancora per un anno al Grifo. Accordo che sarebbe stato chiuso dagli emissari del tecnico.

Il primo a dare la notizia dell’accordo è stato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio per Sky. Secondo le indiscrezioni, il tecnico, che a Benevento andrà a guadagnare di più rispetto a Perugia, avrebbe rinunciato ad una parte degli emolumenti che gli sarebbero spettati in base al contratto. C’è poi il possibile indennizzo tecnico con il Benevento, favorito dai buoni rapporti tra Santopadre e Vigorito. Anche se la società giallorossa ha voluto scindere i due passaggi, aspettando che Caserta trovasse prima l’accordo per liberarsi formalmente dal Perugia.

Lo stallo, d’altra parte, avrebbe fatto rischiare al Perugia di trovarsi a contratto due allenatori, cosa non sostenibile in questa fase per le casse biancorosse.

Dalla Campania attendono la firma per Caserta al Benevento già lunedì. A questo punto il Perugia può chiudere per Massimiliano Alvini, con cui avrebbe trovato l’accordo già da alcuni giorni.