Accordo Regione Umbria, Comune Terni e AST | Azienda pronta ad avviare il piano industriale - Tuttoggi

L’azienda è pronta, non appena firmato l’accordo di programma con i ministeri competenti, a evadere gli ordini di impianti

La Regione Umbria, il Comune di Terni e la Direzione Aziendale di AST rendono noto che, come da Piano industriale AST, l’azienda è pronta, non appena avverrà la firma dell’Accordo di Programma, a evadere gli ordini di impianti, peraltro già in avanzata fase di trattativa con i diversi fornitori. La firma dell’Accordo di Programma, infatti, permetterà la concretizzazione del Piano industriale e recherà un notevole beneficio per AST per il territorio ternano e per l’intera regione. È quanto affermano, in un comunicato congiunto, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il sindaco di Terni Leonardo Latini e il presidente di AST, cavalier Giovanni Arvedi.

Proprio al fine di accelerare i tempi del rilancio industriale, si rende inoltre noto, AST ha in questo periodo esaminato il mercato mondiale per acquistare, dal pronto, un impianto di laminazione a freddo, anche alla luce dell’attuale condizione industriale in cui si trova l’azienda, che ha strutture e personale per produrre 1.500.000 tonnellate di acciaio liquido, ma ad oggi produce solo 600.000 tonnellate di laminato a freddo.