Accade d'Estate a Spoleto, arriva lo spumeggiante Roy Paci - Tuttoggi.info

Organizzato da Umbria Green Festival e il Comune di Spoleto, il concerto si terrà martedì 8 agosto alle ore 21.15

Per “Accade d’estate a Spoleto” arriva al Complesso monumentale di San Nicolò il Caliente Tour di Roy Paci e Aretuska. Il concerto Omaggio alla Natura è in programma martedì 8 agosto alle ore 21.15, un evento, organizzato da Umbria Green Festival insieme al Comune di Spoleto, che vuole raccontare l’estate in un evento musicale unico e travolgente, per toccare anche i temi della sostenibilità ambientale e della tutela della natura in modo nuovo ed empatico.

Con questo appuntamento, inoltre, Umbria Green Festival ottiene il prestigioso riconoscimento di Water Equal Event impegnandosi a bilanciare l’impronta idrica dei partecipanti grazie al progetto in collaborazione con WAMI – Water with a mission.

“ROY PACI & Aretuska- Caliente tour” è il nuovo live di Roy Paci con la sua rinnovata formazione di musicisti, un live carico di una prorompente energia, con un upgrade di una selezione di brani degli 8 album del repertorio di Roy Paci & Aretuska .

Una celebrazione di 25 anni di musica suonata, proposti in una versione aggiornata e totalmente rinnovata, più elettronica e dal gusto internazionale. Dopo aver fatto ballare aficionados di tutto il mondo, dai festival internazionali come il Womad Reading Festival, Hit Week in USA, Sziget Festival in Ungheria, Festival de Verão di Salvador Bahia, Blue Frog Festival di Mumbai, PinkPop nei Paesi Bassi, Fiesta Mundial in Belgio, Roy ha preparato, per quest’estate una scaletta che trasformerà le piazze in vere e proprie dance hall, una “fiesta total” con ritmi e sonorità evolute di radice latina contaminate con il resto del mondo, passando dalle tribù africane fino alle bande musicali.

La formazione è composta da Roy Paci (voce, tromba e flicorno) il suo MC Moreno Turi, Nico Roccadamo (drums), Emanuela Curtona (basso), Marco Di Martino (chitarra), Massimo Marcer (tromba) e Francesco Cangi (trombone).