Accade d’autunno a Spoleto, da settembre a novembre 50 eventi: il programma - Tuttoggi.info

Oltre cinquanta appuntamenti dal 23 settembre al 30 novembre 2023. Torna anche quest’anno “Accade d’autunno a Spoleto”, la rassegna di eventi realizzata dal Comune di Spoleto, in collaborazione con le associazioni e le istituzioni culturali spoletine e umbre che, stagione dopo stagione, accompagna gli spoletini e non solo alla scoperta di nuove proposte artistiche.

In programma gli appuntamenti dell’Umbria Factory Festival, al Cantiere Oberdan, ma anche il comico Luca Ravenna, atteso il 30 settembre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti con il suo nuovo tour RED SOX. E ancora, il progetto Contaminazioni, con giornalisti e scrittori come Luca Raffaelli, Annalisa Camilli e Massimo Carlotto, al programma di residenze Mahler & Lewitt Studios, passando per i concerti di Spoleto Jazz (Sarah McKenzie Quartet, John Scofield Trio, Stick men e Tigran Hamasyan Trio – The call within), le Giornate del Contemporaneo e gli spettacoli della Stagione di Prosa, fino a Eat – Enogastronomia a Teatro, Dolci d’Italia, Strumenti&Musica e il Teatro Famiglia. Saranno due mesi, quelli di Accade d’autunno a Spoleto, di appuntamenti dedicati alla lettura, al teatro, al trekking, all’enogastronomia, alla musica, alla fotografia, al fumetto, un ricco calendario di iniziative che per tutto il periodo autunnale.

“Anche questa volta abbiamo cercato di dare spazio a proposte artistiche di valore, innovative, attrattive per il pubblico non solo spoletino – ha spiegato l’assessore alla valorizzazione delle culture, Danilo Chiodetti – Tra la programmazione estiva, appena conclusa e gli eventi che presenteremo per il periodo natalizio, questo periodo di quasi dieci settimane resta centrale nella proposta culturale che stiamo portando avanti come amministrazione. I nomi degli artisti in cartellone ad Accade d’autunno a Spoleto, le collaborazioni che continuiamo a sviluppare, gli appuntamenti che si vanno consolidando anno dopo anno, restituiscono il livello di qualità di queste proposte artistiche”.

PROGRAMMA

23.09 | Giornate europee del patrimonio

dalle 15.30 | MuTeCo e Liceo Artistico

laboratorio didattico e visita guidata in collaborazione con l’Associazione Italia Nostra onlus e il Liceo Artistico di Spoleto

23.09 | Umbria Factory Festival 2023

ore 18.30 | piazza San Gabriele dell’Addolorata

Parini Secondo x Bienoise / Speed | danza | con Teatro Stabile dell’Umbria

info www.spaziozut.it/umbria-factory-festival-2023 | uff.tickets@gmail.com | 3890231912 www.diyticket.it | a cura di La MaMa Umbria International | ZUT

23.09 | Il treno delle meraviglie

ore 20.45 | Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

spettacolo a cura di Aetherium Theatrical Company | biglietti su vivaticket

23.09 |Giornate europee del patrimonio

ore 21.00 | Rocca Albornoz

spettacolo Antiche arie e danze a cura di Archi Ensemble di Spoleto

24.09 | Giornate europee del patrimonio

ore 17.30 | Palazzo Collicola Galleria d’Arte Moderna ‘G. Carandente’

intrattenimento musicale a cura dell’Associazione Spoleto Musica

28 – 29.09 | Innovazione in olivicoltura e elaiotecnica per la sostenibilità di processo e la qualità e sicurezza dell’olio extravergine di oliva

8.30 – 18.00 | Complesso monumentale di San Nicolò

convegno internazionale a cura dell’Accademia nazionale dell’Olivo e dell’Olio

30.09 | Red sox, spettacolo comico di Luca Ravenna

ore 21.00 | Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

a cura di MEA concerti | biglietti su TicketOne

30.09 ore 21.30 e 01.10 ore 18.30 | Umbria Factory Festival 2023

Cantiere Oberdan

Jared McNeill & Arianna de Angelis Marocco / Pedalare, pedalare, pedalare!

La storia di Alfonsina Strada | teatro

a seguire Sara Libori / L’ospite | danza

info www.spaziozut.it/umbria-factory-festival-2023 | uff.tickets@gmail.com | 3890231912 | www.diyticket.it | a cura di La MaMa Umbria International | ZUT

03 – 08.10 | Progetto Contaminazioni

Spoleto calling | Storie di Provincia | Concorso Letterario Nazionale per racconti, poesie e fumetti

a cura dell’Associazione Teude

05.10 | Apertura studi del programma di residenze Mahler & Lewitt Studios

05.10 Meravigliosa imperfezione

ore 16.30 | Biblioteca comunale “G. Carducci”

Incontro tenuto da Davide Stecca per insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, educatori e bibliotecari sull’uso degli albi illustrati dell’autore quale strumento utile per affrontare il tema dell’inclusione, dell’accettazione di se stessi e degli altri e anche per superare le barriere linguistiche o le disabilità

06.10 | Settimana del Pianeta Terra

ore 15.30 | Visita al Museo delle Scienze e del Territorio – MuST

ore 17.00 | Biblioteca Comunale ‘G. Carducci’

conferenza Terremoti e faglie

in collaborazione con IGM – Int.Geo.Mod. srl

07 – 08.10 | “Artisti che non si direbbon di primo seggio” Comprimari (o protagonisti?) della scultura barocca tra Firenze e Roma

Palazzo Collicola Galleria d’Arte Moderna ‘G. Carandente’

Giornata di studi a cura della Fondazione Marignoli di Montecorona

07.10 | Giornata del Contemporaneo

dalle ore 19.30 alle 22.30 | Palazzo Collicola Galleria d’Arte Moderna ‘G. Carandente’

Visite guidate e live set di Panoram in collaborazione con FuoriFestival

08.10 | Installazione luminosa

Museo delle Miniere | a cura di FuoriFestival

08.10 | Dilettarti d’ottobre | LA POESIA DI PINO NELLA MUSICA DI DANIELE

ore 17.30 | Auditorium della Stella | canzoni dal vivo di Pino Daniele con spiegazioni

e aneddoti | ingresso a pagamento | info e prenotazioni dilettarti3@gmail.com

09.10 | Leggimi e… leggimi ancora!

ore 17.00 | Scuola dell’Infanzia di San Brizio

Letture per bambini da 0 a 6 anni a cura della Biblioteca comunale G. Carducci e del 2° Circolo Didattico di Spoleto

12 – 14.10 | congresso nazionale dell’Associazione Tecnici pubblici giardini (riservato ai soci)

Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’ e Complesso monumentale di San Nicolò

13 – 14.10 | Dilettarti d’ottobre | SENZA TITOLO

ore 21.00 | Auditorium della Stella | Fabio Pinchi, Annalisa Lisci e Tommaso Biondi

ingresso a pagamento | info e prenotazioni dilettarti3@gmail.com

15.10 | Stagione di prosa

ore 17.00 | Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

La Locandiera di Carlo Goldoni, con Sonia Bergamasco

a cura del Teatro Stabile dell’Umbria e della Fondazione Cucinelli

20.10 | Spoleto Jazz

ore 21.00 | Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

concerto di Sarah McKenzie Quartet | a cura di Visioninmusica | biglietti su Vivaticket

20.10 | Dilettarti d’ottobre | 100 ANNI DI UMORISMO

ore 21.00 | Auditorium della Stella | viaggio dell’umorismo del ventesimo secolo.

Fausto Manasse e la fisarmonica di Cristian Tomassetti

ingresso a pagamento | info e prenotazioni dilettarti3@gmail.com

22.10 | Les Bohemiens opera rock

ore 17.00 – Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

musical a cura della Compagnia della Rupe

22.10 | Dilettarti d’ottobre | PASSEGGIANDO SULLA COLLINA CON EDGAR E FABRIZIO

ore 17.30 | Auditorium della Stella | Album di Fabrizio De André “Non al denaro né

all’amore né al cielo” dal vivo tra poesie dell’antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters

ingresso a pagamento | info e prenotazioni dilettarti3@gmail.com

23.10 | Leggimi e… leggimi ancora!

ore 17.00 | Scuola dell’Infanzia di Maiano

Letture per bambini da 0 a 6 anni a cura della Biblioteca comunale G. Carducci e del 2° Circolo Didattico di Spoleto

27.10

Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

ore 17.00 concerto Il fascino dei classici, con la partecipazione di Pietro Biondi

Omaggio a Italo Calvino nel centenario della nascita , a cura dell’Associazione Umbria Ensemble

ore 18.00 Premio in memoria di Ilario Castagner | a cura di Infopress srl agenzia giornalistica

28.10 – 01.11 | Dolci d’Italia. Festival nazionale dei dolci

Centro storico

a cura di Epta – Confcommercio

28.10 – 26.11 | XXVI ed. Frantoi aperti

iniziative di carattere enogastronomico e di valorizzazione dei prodotti locali

29.10 | Camminata tra gli ulivi

in collaborazione con l’Associazione Città dell’Olio | info e prenotazioni IAT: info@iat.spoleto.pg.it

29.10 | Teatro famiglia. La domenica dei sogni

ore 16.00 | Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

La testa del chiodo a cura della Compagnia della Rancia srl

31.10 | Trekking urbano

20a Giornata nazionale del trekking urbano | info e prenotazioni IAT: info@iat.spoleto.pg.it

01.11 | Amleto in salsa piccante

ore 18.00 – Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

spettacolo a cura della Compagnia teatrale Sipario e Modern Music School

04.11 | Spoleto Jazz

ore 21.00 | Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

concerto di John Scofield Trio | a cura di Visioninmusica | biglietti su Vivaticket

06.11 | Leggimi e… leggimi ancora!

ore 17.00 | Scuola dell’Infanzia di Protte

Letture per bambini da 0 a 6 anni a cura della biblioteca comunale G. Carducci e del 2° Circolo Didattico di Spoleto

09.11 | SSIEGE live

Teatrino delle 6

a cura di FuoriFestival e Mahler & Le Witt

10.11 | Stagione di prosa

ore 20.45 | Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

L’asino e il bue di Ascanio Celestini | a cura del Teatro Stabile dell’Umbria

10.11 | Spoleto Jazz

ore 21.00 | Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

concerto di Stick men | a cura di Visioninmusica | biglietti su Vivaticket

10 – 12.11 | Progetto Contaminazioni

Obiettivando | Ovvero Spoleto (si) racconta | Workshop fotografico articolato in tre giornate

a cura dell’Associazione Teude

11.11 | Inaugurazione delle nuove mostre

Palazzo Collicola Galleria d’Arte Moderna ‘G. Carandente’

12.11 | Progetto Contaminazioni

ore 17.00

Ucraina: così lontana, così vicina | presentazione del libro Un giorno senza fine di Annalisa Camilli

a cura dell’Associazione Teude

17.11 | Spoleto Jazz

ore 21.00 | Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

concerto di Tigran Hamasyan Trio – The call within | a cura di Visioninmusica | biglietti su Vivaticket

18.11 | Progetto Contaminazioni

a cura dell’Associazione Teude

Baci e smorfie | L’espressione dei sentimenti nel cinema, nell’arte, nei fumetti e nel teatro

18 – 26.11 | festival Strumenti&musica

concorso Pianistico Internazionale “Città di Spoleto”

concorso Internazionale per Giovani Fisarmonicisti

concorso di Composizione per Pianisti e Fisarmonicisti

a cura dell’Associazione Italian Accordion Culture (IAC) e delle Edizioni Musicali e Discografiche Ars Spoletium | www.strumentiemusicafestival.com

18.11.2023 – 20.12.2023 Terza Rassegna Biennale di Fiber Art

Spoleto – Complesso Monumentale di San Nicolò

18.11.2023 – 30.01.2024 Terza Rassegna Biennale di Fiber Art

Terni – CAOS

manifestazione | a cura dell’Associazione Officina d’Arte e Tessuti

19.11 | concerto inaugurale della Terza Rassegna Biennale di Fiber Art

ore 11.30 | Cinema Sala Pegasus

a cura dell’Associazione Officina d’Arte e Tessuti

19.11 | Teatro famiglia. La domenica dei sogni

ore 16.00 | Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

spettacolo Zeus e il fuoco degli dei | a cura della Compagnia Teatro Verde

23 – 26.11 | EaT: enogastronomia a Teatro

Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’ | Teatrino delle 6

a cura di AC Company

27.11 | Leggimi e… leggimi ancora!

ore 17.00 | Scuola dell’Infanzia di Villa Redenta

Letture per bambini da 0 a 6 anni a cura della biblioteca comunale G. Carducci e del 2° Circolo Didattico di Spoleto

30.11 | Stagione di prosa

ore 20.45 | Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

Misery di S. King, adattamento W. Goldman | a cura del Teatro Stabile dell’Umbria