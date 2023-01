A Todi torna il segno più nel numero dei residenti - Tuttoggi

Interessante notare come Todi torna ad attirare abitanti dalle realtà limitrofe: Massa Martana (21), Marsciano (17), Collazzone (15), Monte Castello di Vibio (15), Gualdo Cattaneo (11), Perugia (13), Terni (12), Acquasparta e Corciano (8). Lungo l’elenco delle provenienze da altre regioni d’Italia, con in vetta tra le città Roma (43). Dall’estero sono in tutto una novantina gli immigrati, suddivisi tra una trentina di diverse nazionalità, con in testa il Brasile (18), la Romania (10), l’India e l’Albania (6); seguono gli Stati Uniti e l’Ucraina (5).

E’ proprio grazie ad un numero così elevato di immigrati che Todi riesce dopo molti anni di recessione demografica a segnare un saldo positivo, seppur di poche unità (+5). Ad abbassare l’ampia differenza immigrati-emigrati è infatti il numero di decessi (247) a fronte di quello delle nascite (74), numeri quest’ultimi che confermano una tendenza demografica che accomuna l’intero Paese.