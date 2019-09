A Todi, sabato 28 settembre, lo Storico dell’Architettura Raffaele Davanzo parlerà di “Leonardo Architetto”

Prosegue, a Todi, la rassegna di eventi “Leonardo e Todi” secondo il programma approvato dal Consiglio di Amministrazione di ETAB, in concomitanza dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci.

Dopo l’incontro dello scorso 27 aprile, presso l’Aula Magna del Liceo Jacopone da Todi con la presentazione dell’opera del Dr. Luca Garai “Il Tempio della Consolazione e Leonardo Da Vinci”, edito da La Vita Felice, prosegue l’attività di studi, ricerche ed approfondimenti anche in campo accademico sull’influenza del pensiero di Leonardo, cui alcuni studiosi attribuiscono la paternità dell’idea progettuale del Tempio di Santa Maria della Consolazione a Todi di cui l’Ente scrivente è proprietario e da cui prende la denominazione attuale.

Com’è noto il disegno della Chiesa è attribuito, sotto il profilo stilistico, al Bramante dalla maggior parte degli studiosi (tra cui Bruschi, Zeri, Nofrini, ecc…) tuttavia non è mai stata provata questa attribuzione.

Sono inoltre ancora diverse le curiosità ed ancora molteplici sono le tematiche da approfondire sul Tempio tuderte, presente in tutti i libri di storia dell’arte e riconosciuto in maniera unanime come squisita sintesi del pensiero rinascimentale.

In questo ambito si è tenuto anche il seminario evento in collaborazione con l’Accademia di San Luca e il dott. Costantini, lo scorso 7 settembre 2019 alla presenza di tanti studiosi e appassionati del mondo dell’’Arte e dell’Architettura.

Sabato 28 settembre 2019, alle ore 10:30, presso i Palazzi Comunali (Sala del consiglio) sarà compito dell’Arch. Raffaele Davanzo, Storico dell’Architettura e Presidente dell’Istituto Storico Artistico Orvietano, introdurci nel mondo di “Leonardo Architetto”.

Interverranno: Avv. Claudia Orsini, Presidente ETAB e Dr. Claudio Ranchicchio, Assessore della Cultura del Comune di Todi.

L’Arch. Raffaele Davanzo, è stato funzionario del Ministero dei Beni Culturali (funzione per cui è stato a Todi collaborando per il restauro conservativo dei beni di pregio cittadini tra cui il Tempio della Consolazione), è alla guida dall’ISAO (Istituto Storico Artistico Orvietano) per il triennio 2019-2020 in qualità di presidente dallo scorso luglio.

Tutti gli eventi del progetto Leonardo e Todi sono ad ingresso gratuito e libero.

Non è prevista la prenotazione fino al completamento dei posti disponibili.

