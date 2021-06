A Todi l'ottava edizione della Festa della musica, il programma - Tuttoggi

Dal 19 al 21 giugno la festa della musica: nessun palcoscenico, nessuna prenotazione, appuntamenti gratuiti, ingressi nel rispetto delle norme sul distanziamento

La Festa della Musica in Europa è un progetto regolamentato dalla Carta dei Principi secondo cui il 21 giugno gli artisti che aderiscono, grazie all’aiuto degli organizzatori, celebrano una festa solidale durante la quale si esibiscono musicisti, cantanti, ballerini di ogni età e livello, all’aperto e nei luoghi del cuore, perché la Musica delle differenze ne fa una risorsa.

Nata per svolgersi in strada, e comunque fuori dalle sedi istituzionali, la giornata della Musica è stata la prima manifestazione a promuovere il concetto di “Teatro diffuso”, di ospitalità sparsa musicale, senza distinzione di generi, età e livelli. Il suo aspetto multietnico e multiculturale le permette di accogliere suggestioni transnazionali che rifiutano confini. La Festa della Musica non è una manifestazione commerciale, ma è l’espressione di uno stile di vita, un’idea di fare cultura per un giorno con poche risorse ma tante qualità

A Todi la Festa è organizzata dall’Ass. Centro Studi Della Giacoma e si svolge nel centro storico, negli androni di Palazzi e sulle terrazze, in 3 giornate: sabato 19 giugno 17:00-20:00, domenica 20 giugno 10:30-13:00 e 17:00-20:00. Concerto finale dell’orchestra d’archi e da camera COR-Orchestra (Cortona) lunedì 21 giugno alle 21:30 al Tempio della Consolazione.

Tra i vari artisti partecipanti, degni di menzione sono i gruppi di danza e musica di cultura orientale, africana, mediterranea e sudamericana che si sposteranno da un androne all’altro portando colore e cultura.

DUO RATTLESNAKES DANCE (Roma) – Fiati, percussioni e danze

Simone Horus, polistrumentista e musicoterapeuta, studia con maestri egiziani e turchi, scopre il Nay, flauto del deserto, e insieme a Annalunce, danzatrice certificata di danza orientale e creatrice di Emotional Oriental Dance, propongono fusioni di suoni e ritmi giapponesi, cinesi, indiani, Sahariani, greci e nordafricani

ANNA BOTZIOS e IL GRUPPO TERPSICHORI (Roma) – Danze elleniche

Di padre greco, Anna collabora con la Comunità Ellenica di Roma per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni elleniche

BOGARTANGO ASD (Todi-Orvieto) – Tango argentino

Roberto Bogart e Rebeca Serrano Rodríguez, Maestri di Tango Argentino livello “Oro”, insegnanti del vero Tango Argentino salón, con il metodo BOGARTANGO

COMPANIA DANZA ESPANOLA (Roma) – Flamenco

La Compañia della scuola di Flamenco di Roma diretta dalla ballerina e coreografa russa Anna Sinelshchikova proporrà un travolgente spettacolo di flamenco dal titolo Baila! sulle musiche tradizionali e classiche degli autori spagnoli

Ass. DANZA AFRICANA (Perugia) – Danze e percussioni

Specializzata in danze tipiche del Mali, Burkina Faso, Senegal, Guinea, Francia e Italia. Ogni anno propone stage di danza e percussioni, oltre a cene-concerto con cucina africana

Ass. CULTURALE ALMA ANDINA (Perugia) – Musica dall’America Latina

Diffonde la cultura latinoamericana attraverso corsi di strumenti etnici, in costumi tipici, mostre di artigianato e concerti

Il programma è pubblicato sui social e disponibile all’Uff. Informazioni al Turista a Todi o cliccando qui.

Nessun palcoscenico, nessuna prenotazione, appuntamenti gratuiti, ingressi nel rispetto delle norme sul distanziamento

