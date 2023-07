A Terni l'inflazione rallenta ma il carrello della spesa costa oltre il 20% in più rispetto al 2021 - Tuttoggi.info

Nel mese di giugno i rincari hanno interessato, in particolare, la frutta e la verdura.

Nel mese di giugno decelera l’inflazione a Terni, come nel resto d’Italia, e si attesta a +6,9% (era 8,3% il mese scorso), riducendo anche lo scostamento rispetto al dato nazionale, pari a +6,4%.

I servizi statistici del Comune di Terni hanno diffuso il bollettino del mese di giugno sull’andamento dei prezzi: rallenta l’inflazione calcolata per il capitolo prodotti alimentari e bevande analcoliche; nonostante ciò il carrello della spesa, rispetto a due anni fa, costa in media oltre il 20% in più. Nel mese di giugno i rincari hanno interessato, in particolare, la frutta e la verdura.