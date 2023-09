A Terni il Convegno Nazionale Sicurezza e Transizione Energetica - Tuttoggi.info

Venerdi 6 ottobre, ingresso gratuito previa prenotazione

A Terni, presso la Sala Consiliare Sergio Secci della Provincia, è stata presentata la giornata di studio Sicurezza e Transizione Energetica, organizzata dall’Università degli Studi di Perugia, dall’Ordine dei Periti Tecnici e Industriali di Terni e Provincia e S.E.A. srl, che si svolgerà il 6 ottobre 2023 presso l’Aula Magna dell’Arpa Umbria di Terni. A fare gli onori di casa la Presidente della Provincia Laura Pernazza che ha sottolineato come “le Istituzioni sono tenute a confrontarsi costantemente con questi argomenti che impattano sulla vita quotidiana di cittadini ed Enti e Terni, in particolar modo, è una città che ha espresso grande attenzione su queste tematiche e continuerà a farlo.”

La giornata di studio, che verrà moderata dal Prof. Ordinario di Fisica Tecnica Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia Federico Rossi, ha l’obiettivo di analizzare possibili soluzioni e strategie per l’approvvigionamento energetico e per lo sviluppo delle rinnovabili, affrontando diverse tematiche grazie alla partecipazione di illustri esperti del settore e coinvolgendo aspetti tecnici, organizzativi, sociali, formativi, politici e legali. Come spiegato dal Prof. Rossi in conferenza stampa il titolo del convegno fa riferimento a “due aspetti che per certi versi sono divergenti ma per altri invece sono strettamente collegati.” Si tratta da un lato della transizione energetica che “è dovuta alla necessità di rispondere ai cambiamenti climatici e al raggiungimento di obiettivi imposti dalle Istituzioni e dall’altro della sicurezza energetica, ulteriore necessità per il nostro Paese, spesso causa dei rincari delle forniture. Se avessimo infatti accesso più facile alle fonti di energia il costo sarebbe inferiore.”

Per mettere insieme queste due necessità è necessario un approccio culturale, come sottolinea anche il Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Terni e Provincia Sandro Gabriele il quale spiega che “Entro il 2030 i parametri della società, in materia di energia, saranno totalmente variati quindi più che mai è necessario entrare nella nuova frontiera già da ora e mettere la dignità dell’uomo al centro.” Tra gli obiettivi del convegno anche quello di redigere un documento che possa essere di spunto per i policy maker del nostro Paese.

Il convegno, che sarà valido per l’acquisizione di crediti professionali, punterà anche sull’aspetto formativo, affrontato in conferenza stampa dal Prof. Andrea Di Schino dell’Università degli Studi di Perugia e dal Dirigente scolastico I.T.T. “Allievi-Sangallo” Cinzia Fabrizi. I temi della Transizione e della Sicurezza energetica richiedono infatti un nuovo modo di formare i ragazzi e per questo molti studenti saranno presenti al Convegno grazie alla collaborazione dell’istituto tecnico ternato e dell’Unipg.

“L’unica direzione per rendere al cittadino il miglior servizio possibile – chiude Gabriele – è quella della sinergia, per questo siamo molto soddisfatti dell’adesione al Convegno degli Ordini professionali di Periti Tecnici e Industriali, Ingegneri, Architetti, Geologi e Geometri delle Province di Terni e Perugia.

L’evento durerà l’intera giornata di venerdì 6 ottobre. Per parteciparvi è prevista una iscrizione gratuita, fino ad esaurimento posti, sul sito https://sicurezzaetransizioneenergetica.it/

Con il Patrocinio di:

Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Regione Umbria, Provincia di Terni, Comune di Terni, Unipg, Ordine dei Periti Tecnici e Industriali di Terni e Provincia, CNPI, EPPI, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni, Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Terni, Ordine Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Perugia, Ordine Geologi Regione Umbria, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Perugia, Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Terni, Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Perugia, Arpa Umbria, S.E.A. srl, BNI Perugia Rieti-Terni, Confindustria Umbria Sezione Territoriale Terni, Confapi Terni, Confapi Perugia, Lions Club.

Si ringrazia:

Rire srl, Termopetroli srl, Saba Costruzioni, Timia, Umbria Plasfor, Energy Solution, Vuscom