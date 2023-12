A San Giacomo arriva il presepe vivente itinerante con circa 100 figuranti - Tuttoggi.info

Appuntamento sabato 23 dicembre dalle ore 21, le disposizioni per transito e sosta veicolari

Le vie di San Giacomo ricorderanno Betlemme sabato 23 dicembre alle ore 21, quando circa 100 tra bambini e adulti dell’oratorio San Giovanni Bosco e delle parrocchie di Madonna delle Grazie, San Michele, Duomo e San Francesco daranno vita ad una inedita rappresentazione della natività, che, in collaborazione con la Società Rionale San Giacomo e Academy Ballet di Sara Papa, porterà la magia del Natale nel cuore della città.

Con “Sarà Natale se…”, appuntamento che fa parte del cartellone di “Natale in città” promosso dal Comune di Città di Castello, un presepe vivente itinerante animerà tutto il quartiere tifernate, con i figuranti che sfileranno in costume e rievocheranno la nascita di Gesù, accompagnando con canti la camminata nel villaggio di Betlemme e le rappresentazioni nelle sei postazioni allestite per ricostruire fedelmente il luogo e l’atmosfera della notte più celebrata al mondo.

“Questa è una delle iniziative che ci fanno toccare con mano quanto amore per la nostra città e quanta intraprendenza emerga dalle comunità del territorio, sempre in prima linea per rendere vivo e pieno di tante attrattive il Natale di Città di Castello”, sottolinea l’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri, ringraziando quanti renderanno possibile “una spettacolare rappresentazione della natività nei suggestivi angoli dove si respira la storia della nostra città”.

Il corteo dei figuranti partirà da largo Amedeo Corsi alle ore 21 e, attraverso un itinerario all’interno del rione San Giacomo, approderà in viale Diaz, davanti all’istituto Patrizi, dove verrà allestita la capanna di Gesù.

Per consentire lo svolgimento dell’evento, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che vieterà transito e sosta veicolari dalle ore 14 alle 24 di sabato 23 dicembre su: largo Corsi, piazza Servi di Maria; via del Calcinaro; via Sant’Angelo; via dei Vitelli; via Sant’Andrea; via della Fraternita; via del Paradiso; via XI Settembre (dall’intersezione con viale Diaz fino all’intersezione con via Sant’Andrea). Il provvedimento vieterà, inoltre, transito e sosta dalle ore 20 alle 24 in viale Diaz, a partire dalla rotatoria situata tra viale Sauro e viale Europa, fino all’intersezione con via Buozzi.