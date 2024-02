A Perugia seminario su "Inarcassa per scelta o per necessità" - Tuttoggi.info

“Inarcassa per scelta o per necessità”: è questo il titolo del seminario formativo in programma giovedì 15 febbraio alle ore 14,30 presso la sala dei Notari di palazzo dei Priori a Perugia. L’iniziativa è stata organizzata dagli ordini degli Architetti PPC della provincia di Perugia e degli Ingegneri della provincia di Perugia con il patrocinio del Comune di Perugia.

Il seminario, rivolto ai liberi professionisti, si aprirà con i saluti istituzionali del Comune e dei presidenti degli ordini Gianluca Fagotti (ingegneri) e Marco Petrini Elce (architetti). Seguiranno gli interventi dei delegati Inarcassa Perugia Cesare Corneli (ingegneri) e Andrea Matcovich (architetti). Subito dopo Giuseppe Santoro, presidente di Inarcassa, scenderà nel dettaglio ed illustrerà il ruolo della cassa nazionale e come può essere di supporto ai professionisti, mentre Andrea De Maio, presidente della Fondazione Inarcassa, parlerà di cosa fa la Fondazione per gli architetti e gli ingegneri libero professionisti.

“Consideriamo questo seminario importante – afferma Marco Petrini Elce, presidente dell’ordine degli architetti di Perugia – soprattutto per i giovani che vedono Inarcassa solo come una tassa da pagare senza considerare il potenziale di avere una cassa così efficiente. Durante questo appuntamento si parlerà di tutte le altre iniziative che vanno oltre il semplice apporto pensionistico ma che riguardano, ad esempio, gli aspetti sanitari e i contributi integrativi. Siamo estremamente convinti che sarà un incontro molto utile e siamo lieti di avere la presenza dei due presidenti nazionali, Santoro e De Maio. Questo seminario è stato organizzato con l’ordine degli ingegneri in quanto le nostre professioni sono in qualche modo complementari e per questo da qui in avanti potremmo avere altri eventi congiunti nell’interesse di tutti”.

“Ci aspettiamo la partecipazione di circa 250 persone. C’è molto interesse intorno ai temi che riguardano la cassa. Le percentuali di adesioni ad Inarcassa, che riguardano i liberi professionisti, oscillano intorno al 40-47%, con una lieve maggioranza degli architetti. Per quanto riguarda gli ordini professionali di Perugia gli architetti iscritti alla cassa nazionale sono circa 600 mentre gli architetti sono 1.200, una differenza legata al numero degli iscritti che esiste tra i due ordini”, ribadisce Antonella Badolato, vice presidente e segretario dell’ordine degli ingegneri di Perugia.