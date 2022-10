A Perugia rinnovate le cariche di Uniti per Fontivegge - Tuttoggi

Non si ferma l’attività del comitato di Uniti per Fontivegge a Perugia: Lanfranco Ghiani è il nuovo presidente, vice Francesco Frattegiani. Segretario è Stefano Cesari, consiglieri del direttivo sono Lucia Sepicacchi, Elisabetta Mancini, Sandro Lepri, Gianfranco Barlozzi e Anna Tomarelli.

“Da quando abbiamo creato questo Comitato – si legge in una nota di Uniti per Fontivegge – ci sono stati momenti di grande cambiamento della Città, ed il contributo portato nelle sue diverse componenti è stato molto importante, sia come osservatorio, sia per poter proporre iniziative ad integrazione del piano progettuale, sia semplicemente per fare da collante fra Comune e le varie Associazioni, intervenendo attivamente e propositivamente per le varie tematiche e problematiche che si sono via via susseguite“.