A Pasqua, Monte Castello di Vibio più bella con i decori della ProLoco - Tuttoggi

Come per il Natale, così per la Pasqua, il paese di Monte Castello di Vibio si organizza per diventare bello ed accogliente.

“Vista la situazione pandemica si prevede che fino a Pasqua si resterà a casa – ha detto Daniela Brugnossi sindaco di Monte Castello di Vibio – per questo la nostra Proloco, ci propone sempre nuove iniziative utili a rendere ancora più bello in nostro paese”.

L’idea è di realizzare una decorazione Pasquale e perché no, anche Primaverile, unica nel suo genere.

Un addobbo che può essere appeso al portone o alle finestre per rendere più’ vivaci e allegre le case di Monte Castello”.

“Potete prenotarlo l’addobbo già decorato – spiega la Presidente della Pro Loco Alice Silvi – o personalizzarlo dando spazio alla vostra creatività. Sarà un modo per offrire un sostegno alle numerose attività della nostra associazione e per portarvi a casa un piccolo oggetto made in Monte Castello di Vibio. Nonostante il periodo di difficoltà noi non ci siamo arresi e continuiamo a tenere viva e attiva la nostra comunità anche in vista dell’estate quando speriamo avverrà la riattivazione del giardino d’estate “La Torraccia”. Per questo chiediamo il vostro contributo”.