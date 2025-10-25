A Palazzo Trinci convegno «Quale santità per il terzo millennio» - Tuttoggi.info

In occasione della vigilia della Festa di Ognissanti, il Club per l’UNESCO di Foligno e Valle del Clitunno invita, per il giorno 31 ottobre a Foligno (Sala Conferenze Michele Faloci Pulignani di Palazzo Trinci) il convegno «Quale santità per il terzo millennio», evento culturale promosso in occasione del Centenario Francescano e del primo Anno Giubilare del XXI secolo. Nel cuore dell’Umbria, terra intrisa di spiritualità e memoria francescana, l’iniziativa si propone come uno spazio aperto di dialogo e confronto sul significato della santità nel mondo contemporaneo. Rivolto a credenti e non credenti, l’incontro vedrà la partecipazione di studiosi e voci autorevoli del panorama ecclesiale e culturale.

Il programma è articolato in due sessioni.

Sessione mattutina (ore 11:00-12:40)

Scuole e Istituzioni a confronto – Incontro dedicato agli studenti e ai docenti degli istituti superiori di Foligno, Assisi e Spoleto.

Interventi previsti:

• Prof. Ivo Picchiarelli, Storico delle tradizioni popolari: L’Umbria: non casuale terra madre di santi

•

Padre Guglielmo Spirito, Docente di Teologia Spirituale e Teologia Pastorale Sanitaria nell’Istituto Teologico di Assisi: “Lo avete fatto a me”: figure recenti di santità compassionevole

• Padre Massimo Vedova, Docente di Storia della spiritualità medioevale nella Pontificia Università Antonianum e presso il Seraficum: La mistica della finitezza e della riparazione

Sessione pomeridiana (ore 16:00-19:00)

Convegno aperto al pubblico – Approfondimento tematico e confronto tra esperienze, visioni e prospettive.

Interventi previsti:

• Prof. Stefano Brufani, Università degli Studi di Perugia: Francesco d’Assisi è un santo contemporaneo?

• Prof. Enrico Menestò, Presidente della Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo – Accademico dei Lincei: Nuovi segni e nuove dimensioni nell’esperienza cristiana di Francesco d’Assisi

• Padre Ibrahim Faltas, Frate minore già Vicario della Custodia di Terra Santa e Direttore delle 18 scuole di Terra Santa: Quale santità nel terzo millennio

La manifestazione si svolge con il patrocinio dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, del Comune di Foligno, delle Diocesi sorelle di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, nonché dell’Istituto Teologico di Assisi. A tali partecipazioni si affianca il sostegno della Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’UNESCO e della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno.