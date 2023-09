A Otricoli la proiezione di “Mirabile Visione: Inferno”, una rilettura in chiave moderna della Divina Commedia - Tuttoggi.info

Sabato alla sala polifunzionale di Via Flaminia, verrà proiettato in anteprima il docufilm “Mirabile Visione: Inferno”, ideato e diretto da Matteo Gagliardi, che sarà presente in sala insieme agli attori.

La Divina Commedia e la sua attualità nella società moderna è il tema dell’iniziativa che si svolgerà sabato 23 settembre a Otricoli. Alle 18,30, presso la sala polifunzionale di Via Flaminia, verrà proiettato in anteprima il docufilm “Mirabile Visione: Inferno”, ideato e diretto da Matteo Gagliardi, che sarà presente in sala insieme agli attori.

Attraverso una rilettura straordinariamente attuale e visionaria della Commedia, ogni cerchio dell’Inferno viene riadattato alla nostra società moderna, illustrando con toccante drammaticità i grandi mali e le contraddizioni della nostra epoca, ma consegnando al contempo un messaggio di speranza e di rinascita. Il film ha ottenuto il patrocinio della Società Dante Alighieri e di Save the Planet.