A Natale #CompraaGubbio, parte la campagna a difesa dei negozi locali - Tuttoggi

L’amministrazione comunale ha deciso di lanciare una campagna a difesa degli acquisti nei negozi della Città dei Ceri. Si chiama #CompraaGubbio l’hashtag lanciato sui social del Comune, e invita i cittadini a scegliere, per gli acquisti di Natale, le botteghe, i negozi e tutte le realtà commerciali vicine.

“E’ un ulteriore modo – spiega l’assessore al Commercio Giovanna Uccellani – per essere vicini agli operatori provati da mesi complicati e difficilissimi. Siamo al loro fianco e chiediamo agli eugubini di fare altrettanto, scegliendo di non fare acquisti online ma di affidarsi ai piccoli negozi locali. E’ un modo per sostenere l’economia eugubina e promuovere quel senso di comunità al quale, oggi più che mai, siamo chiamati ad aderire”.

L’hashtag #CompraaGubbio verrà lanciato su Facebook e Instagram, “e invitiamo sia i commercianti sia i clienti dei negozi a rilanciarlo e utilizzarlo sui loro profili, così da diffondere il più possibile il messaggio che vogliamo far girare”, sottolinea Uccellani.

Le storie, le foto e i post più originali e più pertinenti che conterranno l’hashtag #CompraaGubbio verranno ripostati sui canali istituzionali del Comune, “e contribuiranno – chiude l’assessore – a rendere virale una campagna alla quale teniamo particolarmente, e che speriamo contribuisca a portare un po’ di luce in un momento certamente non facile per tutti”.