A Montefalco un convegno dedicato alla salute, sport e ambiente - Tuttoggi

Grazie all’intervento di esperti del settore come Luca Belli, biologo nutrizionista e specialista in Scienza dell’Alimentazione, Gianluca Broglia, docente UNICAM ed esperto di riatletizzazione e rieducazione motoria, Leonardo Pasotti, direttore S.C. Ortopedia Camerino ed esperto in chirurgia artroscopica, protesica e Traumatologia dello Sport e Giuseppe Caforio, Presidente Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro, docente Università degli Studi di Perugia si discuterà di alimentazione, prevenzione, stili di vita e l’impatto sulle patologie oncologiche nell’esperienza delle associazioni di volontariato.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.