A Montefalco il Campionato Italiano di Balestra da banco

share

La città di Montefalco ospiterà sabato 7 e domenica 8 settembre per la prima volta in assoluto il Campionato Italiano di Balestra da banco fra le associazioni di rievocazione storica aderenti alla Lega Italiana Tiro alla Balestra (LITAB). L’evento sarà organizzato dalla Compagnia Balestrieri Città di Montefalco, nata nel giugno del 2011, guidata dal neo presidente Alberto Mascelluti e dal Maestro d’Arme Fausto Bisogni.

Il Campionato richiama ogni anno le 13 compagnie LITAB di balestra da banco provenienti da tutta Italia, per incontrarsi e sfidarsi in diverse gare per ottenere il titolo di Campioni d’Italia in questa particolare specialità.

Partecipano a questo campionato le compagnie balestrieri dalle città di: Amelia, Assisi, Chioggia, Gualdo Tadino, Iglesias, Lucca, Norcia, Montefalco, Roccapiatta, Pisa, Terra Del Sole, Ventimiglia e Volterra. In tutto si parla di circa 200 balestrieri in costume storico, più tamburi, sbandieratori e figuranti con cui ogni associazione partecipa.

Il programma

Si parte sabato 7 settembre con la Gara dei maestri d’arme e dei campioni al Parcheggio Viale della Vittoria a Montefalco, ad ingresso gratuito. Alle 14.30 previsto il ritrovo di tutte le compagnie ospiti presso i giardini pubblici e preparazione del corteo storico; alle 15.30 partenza del corteo storico dalla Torre del Verziere, Largo Bruno Buozzi, ingresso nel campo di gara; alle 16.15 il saluto delle autorità comunali, presentazione della manifestazione, inizio tiri di prova e gara dei Maestri d’Arme e dei Campioni; alle 18.00 al termine delle gare, esibizioni del Gruppo Storico Città di Montefalco e premiazione dei vincitori; alle 18.30 cerimonia di scambio dei doni e sorteggio postazioni di tiro per la gara a squadre presso il Teatro San Filippo Neri, Piazza del Comune; alle 19.30 cena delle compagnie partecipanti presso la Taverna di Sant’Agostino.

Domenica 8 settembre è in programma la Gara a squadre e individuale, ad ingresso gratuito, al Parcheggio Viale della Vittoria. Alle ore 8.00 ritrovo di tutte le compagnie presso il parcheggio Viale della Vittoria; alle 08.30 accreditamento dei balestrieri, punzonatura verrebbe e balestre (fino alle ore 12.00); alle ore 09.30 inizio dei tiri di prova; alle 11.30 fine dei tiri di prova; alle 12.15 pranzo presso la Taverna di Sant’Agostino per le compagnie ospiti; alle 15.00 il Corteo storico con partenza Giardini pubblici, via Ringhiera dell’Umbria, Piazza del Comune, Corso Mameli, Parcheggio Viale della Vittoria; alle 15.45 Saluto delle autorità comunali, presentazione della manifestazione, inizio gara a squadre; alle 16.30 esibizione Gruppo Storico Montefalco e compagnie ospiti; alle 17.00 inizio gara individuale su corniolo; alle 18.00 cerimonia di premiazione gara a squadre e individuale, saluti.

share

Stampa