A Madonna Alta il nuovo ecocompattatore mangia plastica

Per incrementare la raccolta di bottiglie PET, si usa con la tessera sanitaria

A Madonna Alta il nuovo ecocompattatore mangi aplastica. È stato inaugurato dal vice sindaco del Comune di Perugia Gianluca Tuteri, dall’assessore del Comune di Perugia Otello Numerini e dal responsabile coordinamento Servizi Umbria Fabrizio Valocchia, L’ecocompattatore è stata posizionato nel parcheggio della Scuola Primaria Comparozzi di via Magno Magnini.

L’obiettivo perseguito dal Comune, in collaborazione con Gest, nella fattispecie col gestore operativo Gesenu, è quello di incrementare i livelli di raccolta delle bottiglie in PET. Il macchinario, infatti, serve per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET ed è in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di plastica, riducendone il volume e favorendone il riciclo.

L’ecocompattatore può essere utilizzato tramite tessera sanitaria da tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di Perugia. Possono essere conferite solo bottiglie con il simbolo PET di prodotti alimentari.