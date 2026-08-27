A Gubbio torna il Campionato del mondo di automodellismo - Tuttoggi.info

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il Campionato del Mondo IFMAR 2026 di Automodellismo RC On-Road 1/10 IC Track, che porterà a Gubbio, dal 3 al 12 settembre, piloti, team e appassionati provenienti da tutto il mondo.

L’appuntamento, presentato stamattina (27 agosto) nella Sala Consiliare di Palazzo Pretorio dal sindaco Vittorio Fiorucci e dal presidente del Club Automodellistico 5 Colli Giuseppe Agostinelli, rappresenta uno degli eventi sportivi internazionali più importanti ospitati dalla città. Sono 21 le nazioni rappresentate e circa 130 i piloti attesi, ai quali si aggiungeranno tecnici, meccanici, accompagnatori e appassionati, per una presenza sul territorio destinata a protrarsi per circa dieci giorni.

Il Campionato si svolgerà al Miniautodromo Mario Rosati, struttura gestita dal Club Automodellistico 5 Colli, che in queste settimane è impegnato nella preparazione dell’impianto e di tutti gli aspetti organizzativi necessari ad accogliere una manifestazione di questa portata. Le giornate ufficiali di gara sono in programma dal 6 al 12 settembre, con apertura ufficiale il 7 settembre alle 18,30, mentre già dai primi giorni del mese sono previsti arrivi, verifiche e attività preparatorie.

“L’arrivo a Gubbio di un Campionato del Mondo con 21 nazioni e circa 130 piloti rappresenta un risultato importante per la nostra città e per il movimento sportivo locale – sottolinea il sindaco Vittorio Fiorucci – siamo particolarmente orgogliosi di poter ospitare una manifestazione internazionale di questo livello, che richiede capacità organizzativa, strutture adeguate e una grande rete di collaborazione. Per Gubbio sarà anche una grande occasione di visibilità e di accoglienza”.

La manifestazione vedrà sfidarsi i migliori interpreti della categoria 1/10 IC Track, con modelli in scala 1/10 a motore a combustione. Tra i protagonisti più attesi della competizione ci sarà l’olandese Jilles Groskamp, campione del mondo in carica della categoria. La sua presenza a Gubbio contribuirà ad alzare ulteriormente il livello tecnico e agonistico di un appuntamento che vedrà al via alcuni dei migliori piloti internazionali. Gli italiani attesi alla lotta al titolo sono Dario Balestri, campione europeo in carica, Carmine Raiola vice campione europeo, il 9 volte campione del mondo Lamberto Collari, i giovanissimi Filippo Domanin e Andrea Catanzani, il plurifinalista mondiale Francesco Tironi.

L’appuntamento mondiale rappresenta un ulteriore riconoscimento per il Miniautodromo Mario Rosati, che negli ultimi anni ha ospitato competizioni di livello nazionale e internazionale. Lo scorso anno la struttura eugubina era stata teatro del Campionato Europeo di Automodellismo Radiocomandato On-Road a scoppio, categorie 1/8 e 1/10 Over 40, con circa 80 piloti in gara, oltre 250 presenze complessive tra paddock e città e 14 nazioni rappresentate.

“Arrivare a un Campionato del Mondo è per noi motivo di grande orgoglio, ma anche una responsabilità importante – spiega il presidente del Club 5 Colli Agostinelli – stiamo lavorando da mesi per fare in modo che ogni aspetto dell’organizzazione e dell’impianto sia all’altezza di un appuntamento così prestigioso. Vogliamo che piloti, team e accompagnatori trovino a Gubbio le condizioni migliori per vivere questa esperienza e, allo stesso tempo, possano conoscere e apprezzare la nostra città”.