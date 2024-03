A Gubbio è ancora "Ventomania", torna il festival degli aquiloni e del volo - Tuttoggi.info

Al parco del Teatro Romano oltre 40 gruppi di aquilonisti da tutto il mondo, ma anche laboratori, stand gastronomici e esperienze in e-bike sabato e domenica 23 e 24 marzo

E’ di nuovo tempo di Ventomania, il festival internazionale degli amanti degli aquiloni e del volo, che torna sabato e domenica 23 e 24 marzo, a colorare i cieli del Parco del Teatro Romano di Gubbio.

La manifestazione, organizzata dall’associazione “Aquilonisti Eolo Gubbio” e dal Comune, con il patrocinio della Regione Umbria, è giunta alla sua 38^ edizione. Protagonisti anche quest’anno saranno i voli di aquiloni statici e acrobatici, ad opera di aquilonisti italiani e internazionali: saranno ospiti delegazioni e gruppi da Belgio, Francia, Polonia, Germania e Singapore.

Combattimenti e battaglie tra aquiloni animeranno i cieli del Teatro Romano dalle 10 del mattino di sabato al tardo pomeriggio di domenica, e per i tanti spettatori attesi ci saranno stand gastronomici, laboratori, possibilità di acquistare aquiloni da testare subito, vivere esperienze uniche in e-bike e arrampicarsi sulla parete attrezzata dei Vigili del Fuoco. E domenica pomeriggio alle 15 arrivano anche gli Sbandieratori della Città di Gubbio.

A presentare la manifestazione stamattina (18 marzo) a Palazzo Pretorio c’erano il sindaco Filippo Stirati, l’assessore allo Sport Gabriele Damiani e Fabrizio Pierotti per l’associazione Eolo. “Aspettiamo a Gubbio 40 gruppi di aquilonisti dall’Italia e da tutto il mondo – ha spiegato quest’ultimo – con la novità, quest’anno, della parete per l’arrampicata dei Vigili del Fuoco, che in realtà è un attesissimo ritorno, e con il coinvolgimento dei ragazzi del Liceo Artistico Mazzatinti. Torneranno anche gli amici di Gubbio bike, appassionati come noi di vita all’aria aperta, e i Padri Agostiniani, che ci saranno a fianco per coinvolgere i giovani”.

Programma

Venerdì 22 marzo

ore 14:30: voli di prova aspettando l’arrivo delle delegazioni nazionali e internazionali

Sabato 23 marzo

ore 10: arrivo delle delegazioni di aquilonisti al campo di volo

ore 10.30: inizio dei voli e di tutte le attività collegate a Ventomania: distribuzione Aquiloni, mostra fotografica Gas Gas Kite, esperienza gratuita in e-bike, giardini del vento, musica, stand gastronomici presentazione delle creazioni nazionali ed internazionali

ore 13: pausa pranzo

ore 14.30: riprendono le attività

ore 18: chiusura della prima giornata di festival

Domenica 24 marzo

ore 10: arrivo delle delegazioni di aquilonisti al campo di volo

ore 10.30: inizio dei voli e di tutte le attività collegate a Ventomania: distribuzione Aquiloni, mostra fotografica Gas Gas Kite, esperienza gratuita in e-bike, giardini del vento, musica, stand gastronomici presentazione delle creazioni nazionali e internazionali. Torna la parete attrezzata dei vigili del fuoco

ore 13: pausa pranzo

ore 14.30: riprendono le attività

ore 15.15: esibizione degli Sbandieratori di Gubbio / ore 15.30: saluto delle Autorità

ore 15.45: tutti in volo!!

ore 18: chiusura di Ventomania 2024