A Foligno in moto l’organizzazione della Sassovivo Wild

La Sassovivo Wild è alla sua quinta edizione, un’iniziativa che ha il fascino del grande evento e che si ripropone domenica 27 ottobre sotto la regia organizzativa dell’Asd All Mountain Foligno con il patrocinio del comune di Foligno e il sostegno di imprenditori e aziende locali.

Un raduno non competitivo diventato una classica tra gli appuntamenti di mountain bike di fine stagione come testimoniano i numeri in termini di partecipazione delle passate edizioni di provenienza con la presenza di atleti da molte regioni d’Italia

Nell’edizione 2019 saranno presenti parecchie novità relative al tracciato e allo sviluppo altimetrico che lo renderanno ancora più panoramico e affascinante lasciando ovviamente opportuni rientri veloci tenendo conto dei diversi livelli di preparazione e di eventuali inconvenienti che possono verificarsi preservando cosi’ quello che per tutti è fondamentale ovvero il divertimento.

Nello specifico saranno tre i percorsi della nuova Wild: l’extreme con I suoi 50 chilometri e 2000 metri di dislivello, il classic con I suoi 42 chilometri e 1600 metri di dislivello e il corto di 26 chilometri e 950 metri di dislivello.

“Stiamo lavorando con grande impegno – spiegano in una nota gli organizzatori – per realizzare un evento che possa ancora lasciare il segno per consentire al popolo delle ruote grasse di godersi al meglio questa esperienza non solo dal punto di vista strettamente tecnico-agonistico ma per fare in modo che questa sia un’importante occasione di promozione anche per il vasto pubblico dei non addetti ai lavori della mountain bike”.

ISCRIZIONI E MODALITA’

Iscrizioni online CLASSIC: 15€

– Iscrizioni online EXTREME: 20€

– Iscrizioni Donne GRATIS

– Chiusura iscrizioni online: Giovedì 24/10 alle 24.00

– Iscrizioni Sabato 26 sul posto: CLASSIC 20€ – EXTREME 25€

– Iscrizioni Domenica 28 sul posto: CLASSIC 20€ – EXTREME 25€

– Iscrizioni Trekking: 5€

