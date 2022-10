A Bastia Umbra arriva l'eco compattatore mangia plastica, premierà anche i cittadini - Tuttoggi

Il macchinario installato serve per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET ed è in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di plastica, riducendone il volume e consentendone il riciclo al 100%, permettendo quindi la creazione di bottiglie in PET da bottiglie usate, senza il rischio di contaminazioni, ma con i benefici derivanti da un risparmio energetico e un minor danno all’ambiente.

L’eco compattatore può essere utilizzato da tutte le utenze domestiche residenti nel territorio del Comune di Bastia Umbra tramite tessera sanitaria o scannerizzando il personale QR-CODE dell’App Ripremia.

COME UTILIZZARE L’ECO COMPATTATORE MANGIA PLASTICA?

I cittadini che vogliono utilizzare il nuovo macchinario per raccogliere e differenziare le bottiglie per bevande in PET potranno recarsi presso il parcheggio della scuola in Via Manzoni e qui identificarsi sull’Eco Compattatore, passando il QR-CODE dell’App Ripremia davanti al lettore o tramite tessera sanitaria. Successivamente i cittadini dovranno inserire la bottiglia nella bocchetta con il codice a barre rivolto verso l’alto. A questo punto verrà segnalata la validità del conferimento dall’indicatore LED verde. Nell’Eco Compattatore possono essere inserite solo bottiglie con il simbolo PET di prodotti alimentari.

Il Comune di Bastia in collaborazione con Gest/Gesenu ha pensato anche ai cittadini: chi conferisce presso il nuovo Eco Compattatore può infatti aiutare la scuola ad accumulare “Ecopunti” per l’acquisto di materiale scolastico. Ogni bottiglia raccolta equivale ad un Ecopunto: in base ai punti accumulati a fine anno verrà erogato un contributo. Il regolamento del concorso “Ris-PETTiAmo l’Ambiente” è scaricabile sul sito www.gesenu.it

La giornata di inaugurazione è stata inoltre occasione per organizzare l’evento Puliamo il mondo, la campagna di pulizia e cura del territorio promossa da Legambiente, insieme ai ragazzi della Scuola Primaria “Don Bosco” che hanno contribuito a ripulire alcune aree di verde pubblico, dando vita ad un’azione collettiva di salvaguardia del territorio. La campagna di Legambiente si inserisce nelle attività di sensibilizzazione e informazione sulle tematiche ambientali dei ragazzi, soprattutto i più piccoli. L’adesione alla manifestazione rappresenta per l’Amministrazione comunale un’importante occasione per ribadire il proprio impegno nell’ambito della salvaguardia del territorio e per costruire intorno al tema ambientale una rete collaborativa con tutti i cittadini, le famiglie e gli studenti del territorio.