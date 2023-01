La Ternana torna alla vittoria col Modena (2-1) | Pagelle - Tuttoggi

Fere subito avanti con Ghiringhelli e Favilli, ma nella ripresa, dopo il rigore trasformato da Falcinelli, rischiano la beffa

L’annuncio choc di Bandecchi sulla Ternana in vendita non ha destabilizzato le Fere, tornate alla vittoria grazie alle reti in avvio di Ghiringhelli e Favilli. Gli uomini di Andreazzoli hanno però rischiato molto nella ripresa, dopo la rete di Falcinelli su rigore. Gli ospiti hanno mancato nel finale il pari in almeno due occasioni, tra cui quella del clamoroso palo di Bonfanti. Decisivo nel recupero Iannarilli, sempre su Bonofanti.

La partita

7′ pt GOL TERNANA, GHIRINGHELLI In avvio Fere subito avanti con Ghiringhelli che di testa finalizza il cross di Corrado.