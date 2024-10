Falso allarme all'aeroporto, passeggeri bloccati e forze dell'ordine sul posto - Tuttoggi.info

Allarme in serata all’aeroporto di Perugia per l’aereo in arrivo da Rotterdam e regolarmente atterrato poco dopo le 20.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni disponibili intorno alle 21, si tratta di un falso allarme di cui nelle prossime ore si chiariranno i contorni. Al momento non è chiaro se l’allarme sia scattato dalla segnalazione per mano di un mitomane o un messaggio tra l’aeromobile e le torri di controllo lungo il tragitto.

Di certo al momento dell’atterraggio le forze dell’ordine hanno fatto scendere tutti i passeggeri, al momento ancora all’interno dello scalo, mentre artificieri e personale specializzato stanno verificando i bagagli e conducendo un accurato controllo dell’aereo. L’allarme sta inevitabilmente provocando qualche disagio alla ripartenza del volo per Rotterdam, che fissata per le 20.45, subirà un ritardo. (Maggiori inform