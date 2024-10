La Fondazione For Dance presenta la nuova stagione di eventi, Spoleto protagonista - Tuttoggi.info

La Fondazione For Dance – Formazione, Danza e Spettacolo, istituita nell’agosto del 2022, è dedicata alla formazione coreutica, alla produzione di spettacoli, alla formazione universitaria e post-universitaria, all’accoglienza umanitaria.

Nella sua sede di Genova la Fondazione ospita una scuola internazionale di ballo con annesso college che prevede un percorso didattico di otto anni e include collaborazioni con diverse realtà internazionali.

La Fondazione For Dance ha un forte legame con Spoleto poiché sin dalla sua nascita è coinvolta nell’organizzazione di alcuni eventi coreutici che si svolgono in città. Alcuni giorni fa è stato presentato il calendario delle iniziative, con il contributo del comune di Spoleto, per la stagione 2024/2025.

Si parte con lo Spoleto Stage, evento che si riconferma appuntamento fisso per i giovani appassionati di danza. Ad ospitarlo sarà ancora una volta il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Tra i docenti presenti dal 21 al 23 dicembre 2024 a Spoleto ci saranno gli esperti Olga Birukova, Sabrina Brazzo, Ermanno Sbezzo, Sasha Riva, Andrea Volpintesta. Nel corso della tre giorni di approfondimento della danza si terrà anche uno spettacolo di Natale con la partecipazione delle scuole del centro Italia. L’appuntamento è fissato per domenica 22 dicembre alle ore 18. Sempre al Teatro Nuovo.

Spazio poi alla 34esima edizione della Settimana Internazionale della Danza in programma dal 28 aprile al 3 maggio 2025. Concorso ed eventi sotto la direzione generale di Paolo Boncompagni e la direzione artistica di Irina Kashkova. Senza tralasciare la partnership con Beijing Competition China, che dura ormai da cinque anni, e che consentirà, anche nel 2025, a 12 vincitori del concorso cinese di partecipare alle finali del concorso di Spoleto.

Per maggiori informazioni www.idcspoleto.com