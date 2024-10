Ancora un cercatore di funghi disperso e ritrovato dai vigili del fuoco

Ancora un cercatore di funghi disperso tra i boschi dell’Umbria. Questa volta le ricerche sono scattate in zona Mugnano, dove si era smarrito un uomo di 80 anni.

È stato ritrovato dalla squadra vigili del fuoco della sede centrale di Perugia. La ricerca si è conclusa alle ore 19:20. L’uomo è stato consegnato alla figlia in buone condizioni.

Nelle scorse ore ben quattro persone si erano perse e sono state trovate dai soccorritori: tre cercatori di funghi e un anziano che stava raccogliendo castagne.

La raccomandazione, soprattutto per le persone anziane, è quella di non allontanarsi da soli, soprattutto quando c’è scarsa visibilità per la nebbia o all’imbrunire.