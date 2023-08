5 ottimi consigli per ridurre l’uso di carta in ufficio - Tuttoggi.info

Scegliere l’opzione di stampa fronte – retro automatica è solo uno dei consigli utili per risparmiare carta

Si fa presto a dire digitalizzare ma, nella realtà dei fatti, ancora moltissimi documenti hanno bisogno di essere stampati su carta. Il supporto cartaceo è infatti necessario in tante situazioni diverse, motivo per cui in ufficio non puoi mi mancare una risma di carta A4 e una stampante. Tuttavia, bisogna comunque far attenzione a ridurre l’uso di carta per motivi ambientali prima ed economici poi. Questi sono 5 suggerimenti molto utili che puoi mettere subito in pratica per abbassare la quantità di carta utilizzata.

Controllare il documento

Per evitare le stampe inutili, meglio sempre controllare più volte il documento affinché non abbia errori. Purtroppo, capita spesso che si debba rifare una stampa per un banale errore di battitura. Usa tutte le opzioni di correzione automatica e alla fine, fai la revisione della grammatica e ortografica utilizzando sempre le funzioni che tutti i principi programmi di scrittura hanno.

Stampa fronte-retro

Ormai tutte le stampanti più moderne dovrebbero avere l’opzione di stampa fronte – retro automatica che consente di ridurre il numero di fogli che usi ogni volta che lanci una stampa. Se la tua stampante è più datata, puoi sempre farlo manualmente reinserendo i fogli. Ci vuole un po’ di allenamento per capire qual è il verso giusto ma vedrai che in breve tempo anche tu riuscirai a ridurre l’uso di carta nei luoghi di lavoro.

Stampa in bianco e nero

Per evitare sprechi e consumi eccessivi di toner, prediligi la stampa in bianco e nero. L’uso dei colori non è sempre una buona idea poiché spesso è superfluo. Inoltre, il toner colorato ha sempre un costo molto maggiore rispetto al nero. Se vuoi che eventuali colori vengano resti al meglio, scegli la scala di grigi che ha più sfumature.

Più pagine per foglio

Il foglio che stai per mandare in stampa ha una grande parte vuota? Allora, ove possibile, copia la comunicazione più volte sul foglio oppure stampa più pagine per ogni singolo foglio al fine di ridurre l’uso di carta in ufficio. Una volta stampato, potrai eventualmente tagliare il foglio in più parti e distribuire la comunicazione ai colleghi o appenderle in bacheca.

Usa il retro delle stampe sbagliate

Nella lista di come ridurre gli sprechi di carta sul luogo di lavoro, non poteva mancare qualche tips sul riutilizzo delle stampe sbagliate. Eventuali documenti che sono stati stampati con errori, dimenticanze o venuti male, non devono esser cestinati ma tenuti da parte per essere utilizzati altro modo. Per esempio, puoi usarli per prendere appunti e fare delle annotazioni. Inoltre, possono tornare utili per fare delle stampe di prova, evitando di sprecare un nuovo foglio di carta A4 intonso.

Sensibilizzare

Infine, sensibilizzare sull’uso intelligente delle risme di carta è un ultimo consiglio prezioso che non poteva mancare. Vale a dire che dovresti diffondere le buone prassi per ridurre l’uso di carta in ufficio tra i colleghi, puoi preparare un vademecum magari da sistemare proprio nei pressi della fotocopiatrice. Alcune pratiche potrebbero esser ribadite e ricordate nella news letter aziendale.