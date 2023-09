'4 Ristoranti' sulla “Via dell’Olio Umbra”, trionfa Osteria Di Vin Porcello - Tuttoggi.info

A vincere è la struttura di Bettona, che ha conquistato il punteggio migliore in ben 4 categorie su 5 (compreso il miglior olio), chef Borghese conferma la classifica parziale

‘4 Ristoranti’ è tornato in Umbria, senza esclusione di colpi. Nella puntata di questa sera (10 settembre),nel noto programma culinario condotto dallo chef Alessandro Borghese, in onda su Sky Uno, protagonista è stata la cosiddetta “Via dell’Olio”, 90mila ettari di terreno dedicati alla cultura dell’ulivo che si estendono per 40 km tra Assisi e Spoleto.

I quattro ristoratori in gara sono stati Elisa dell’Osteria Di Vin Porcello (Bettona), Donatella della Fattoria del Quondam Cello (Giano dell’Umbria), Luigi di TrattOliva (Campello sul Clitunno) e Giorgiana dell’Hosteria Il Grottino (Gualdo Cattaneo).

Come da regolamento, a turno, hanno tutti ospitato tre concorrenti e chef Borghese nelle rispettive strutture: i commensali di turno e il conduttore, durante la cena, hanno poi commentato (non senza “frecciate” e strategie) e infine votato con un punteggio da 0 a 10 le categorie “location”, “menu”, “servizio”, “conto” e “special”, in questo caso proprio l’olio (assaggiato semplicemente a crudo sul pane).

A trionfare dopo le 4 cene – conquistando così il premio di 5000 euro da reinvestire nella propria attività – è stata l’Osteria Di Vin Porcello, che ha conquistato il punteggio migliore in ben 4 categorie su 5, compreso la “special”. La struttura di Bettona ha conquistato anche chef Borghese, che ha dato addirittura 9 alla location e 8 a tutte le altre categorie, sottolineando “le eccellenti materie prime del territorio“.

Il conduttore, dunque ha di fatto confermato la classifica parziale, che dopo il primo giro vedeva in prima posizione sempre Osteria Di Vin Porcello con 90 punti (Location 22, menu 18, servizio 16, conto 14, special 20) e poi a scendere TrattOliva con 79 (16, 15, 14, 17, 17), Fattoria del Quondam Cello con 67 (12, 15, 12, 16, 12) Hosteria Il Grottino con 55 (12, 11, 8, 13, 11)

Questa, dunque, la classifica finale dopo i giudizi dello chef Borghese:

1) Osteria Di Vin Porcello 131 punti (90 punti dati dai ristoratori + 41 punti dati da chef Borghese)

2) TrattOliva 113 punti (79 + 34)

3) Fattoria del Quondam Cello 102 punti (67 + 35)

4) Hosteria Il Grottino 87 punti (55 + 32)