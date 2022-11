4 novembre a Norcia, consegnati Tricolore e Costituzione ai neo-18enni - Tuttoggi

Nel suo discorso il Sindaco Alemanno ha ricordato come la “vittoria della Grande Guerra non fu solo degli eserciti ma anche del popolo. Oggi nell’Italia delle mille crisi e delle mille emergenze, dove ogni speranza sembra essere costantemente destinata ad essere sostituita dallo sconforto, sembra quasi una leggenda. Invece è storia. Ripartiamo proprio dal 4 novembre che è quindi un tassello essenziale nel percorso della memoria. Le Istituzioni hanno il dovere di irrobustirlo, per consentire alle comunità locali e alle nuove generazioni di celebrare i propri valori”

Oggi si festeggiano anche le Forze Armate. “Ad esse, che costituiscono motivo di legittimo orgoglio per il nostro Paese, va il nostro apprezzamento e quello di tutti i cittadini” dice il Sindaco che poi fa anche un breve exursus sulla ricostruzione, a pochi giorni dalla ricorrenza del sesto anniversario del sisma, la cui commemorazione si è svolta all’interno della Cripta di San Benedetto che sarà visitabile, d’intesa con il MiC e Soprintendenza, da parte dei cittadini “affinchè tutti possano provere le forti emozioni che si hanno nel nel tornare a calcare quei luoghi. Il grande lavoro portato avanti per la ricostruzione che vede la nostra città vantare i migliori risultati del cratere: sono state depositati 1173 progetti dei 2344 attesi e abbiamo così superato il 50%+1 delle pratiche presentate. E’ iniziata la discesa”.

Ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2022 è stata consegnata la Costituzione e il tricolore, insieme ai rappresentanti delle forze combattenti e delle Forze dell’ordine “un passagigo ideale di testimone con i simboli della nostra patria che vi impegna moralmente a divenirne i più tenaci difensori. Il raggiungimento della maggiore età costituisce una tappa importante della vita di ognuno, anche per l’esercizio del voto, che vi introduce a tutti gli effetti nella società adulta e questo comporta, oltre a precisi diritti e doveri, la responsabilità della determinazione del bene comune e delle decisioni relative al governo della cosa pubblica. Il nostro Tricolore – continua – come tutte le bandiere nazionali dei Paesi liberi, riassume i naturali “Diritti dell’Uomo”,

Un Paese dove non ci siano discriminazioni, dove ognuno faccia del proprio lavoro una cosciente responsabilità. Dove la morale e l’etica, l’identità e la storia, siano guida costante per un’esistenza felice e serena.

E’ importante conservare, rispettare e salvaguardare questi simboli. In essi è racchiusa tutta la nostra storia, il sacrificio e il dolore di tanti uomini e donne che ci hanno preceduto. Facciamone tesoro e impegniamoci a difenderne il senso civico. Con il vostro entusiasmo ed amore per la vita, – prosegue il primo cittadino – contagiate la nostra comunità che ha bisogno, fortemente bisogno, della vostra presenza attiva e partecipe, anche della vostra contestazione quando espressa con modi e termini rispettosi della libertà di tutti. Profondete ogni impegno in questo senso e non lasciatevi mai abbattere dalle inevitabili difficoltà che incontrerete in questo cammino. Norcia ne ha bisogno, l’Italia ne ha bisogno. Ora siete grandi. Fate vostri tutti questi valori e difendeteli con orgoglio” conclude Alemanno. Al termine della cerimonia poi l’esecuzione dell’ Inno Nazionale, da parte del Complesso Bandistico, ha coinvolto i presenti nel canto.