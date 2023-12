“30 anni di Compagnia”: il 7 dicembre una festa per il Teatro Mancinelli di Orvieto - Tuttoggi.info

"Quella del 7 dicembre sarà una vera e propria festa, con il teatro aperto per un intero pomeriggio per abbracciare la città e tutti coloro che hanno contribuito a scrivere questa lunga storia".

Il 7 dicembre 1993 riapriva al pubblico il prestigioso Teatro Mancinelli di Orvieto, al termine di importanti lavori di restauro che lo avevano riconsegnato alla città: trenta anni dopo, il 7 dicembre 2023, Orvieto celebrerà questo importante anniversario.

Programma

“30 anni di Compagnia – Il Teatro abbraccia la città”, è il titolo dell’iniziativa a ingresso gratuito e aperta a tutti che si terrà al Mancinelli giovedì 7 dicembre 2023 a partire dalle 16.30. A dare il benvenuto ai partecipanti, nell’atrio del teatro, il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, il direttore artistico del Mancinelli, Pino Strabioli, e il vicesindaco con delega al Patrimonio, Mario Angelo Mazzi, che da tecnico seguì i lavori di restauro del teatro agli inizi degli anni ’90. Da lì partirà una visita guidata, curata da Sistema Museo che gestisce i servizi del Teatro Mancinelli.

Nel corso della visita si potranno vedere anche le locandine delle stagioni teatrali di questi ultimi trent’anni, mentre al Ridotto si terrà un intermezzo musicale, curato dalla Scuola comunale di musica “A.Casasole” e Unitre Orvieto, con il Maestro Riccardo Cambri che al pianoforte omaggerà la musica di Luigi Mancinelli, il compositore e direttore d’orchestra a cui il teatro è dedicato.

Al termine della visita, alle 17.45, sarà proiettato un filmato che ripercorre con le immagini i 30 anni del Teatro Mancinelli. A seguire la musica farà da trait d’union con un altro importante anniversario che si festeggia nel 2023: i 30 anni di Umbria Jazz Winter a Orvieto. In scena il sassofonista orvietano Filippo Bianchini, tra i protagonisti dell’edizione che si aprirà il 28 dicembre, che si esibirà nel Midtown Hammond Trio con Vittorio Solimene all’organo e Francesco Merenda alla batteria.

Dopo il jazz sarà la volta dei racconti e delle testimonianze di chi ha popolato e continua a popolare il palco del Teatro Mancinelli con eventi e manifestazioni di diverse discipline artistiche. Tra queste Spazio Musica, Orvieto Festival, Io ci sono per, Compagnia Mastro Titta, Orvieto in Danza, Orvieto Cinema Fest e altri. Il finale sarà riservato nuovamente alla musica con un estratto del concerto-lettura “Il sipario e lo specchio in musica” della Filarmonica “Luigi Mancinelli” sui testi del libro di Carlo Mazzoni dedicato al teatro.

Tardani: “Una vera e propria festa”

“La creatività di attrici, attori, musicisti, ballerini, artisti affermati o meno, che hanno fatto vivere il nostro teatro, l’ottimismo con cui malgrado le difficoltà nel periodo buio dell’emergenza Covid abbiamo lavorato per costruire la ripartenza puntando sulla cultura e sul teatro: non basterebbero giorni per raccontare 30 anni”, dichiara il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani.

“Quella del 7 dicembre sarà una vera e propria festa, con il teatro aperto per un intero pomeriggio per abbracciare la città e tutti coloro che hanno contribuito a scrivere questa lunga storia”.