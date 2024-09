25 edizioni per "I Primi d'Italia", traguardo straordinario per la città di Foligno - Tuttoggi.info

Si è tenuta venerdì 20 settembre a Foligno, nella prestigiosa cornice della Sala Sisto IV di Palazzo Trinci, la conferenza stampa di presentazione della venticinquesima edizione de I Primi d’Italia, che si svolgerà a Foligno dal 26 al 29 settembre 2024. L’incontro – cui hanno partecipato il presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni, l’assessore al Turismo del Comune di Foligno Michela Giuliani, il direttore del GAL Valle Umbra e Sibillini David Fongoli, il segretario generale della Fondazione Carifol Cristiano Antonietti, oltre a Desirée Bartolini e Roberta Russo dell’Università degli Studi di Perugia – ha svelato i dettagli di un programma che promette di rendere questa edizione memorabile e carica di significato.

Nel suo intervento, il presidente Aldo Amoni ha voluto sottolineare l’importanza di questo anniversario, esprimendo grande emozione e orgoglio: “Questo festival non è più solo un evento gastronomico: è un motore culturale, sociale ed economico, che ogni anno porta migliaia di visitatori nella nostra città, accrescendo il suo prestigio e creando un indotto considerevole per tutto il territorio. Abbiamo voluto celebrare questa edizione con un programma di altissimo livello, che non solo esalta la tradizione culinaria italiana, ma pone anche l’accento sulla cultura alimentare e il benessere, aspetti oggi fondamentali nella nostra società. I Primi d’Italia non è solo una festa del gusto, ma un evento di caratura nazionale che rende Foligno protagonista in Italia e nel mondo”.

I Primi d’Italia quest’anno saranno caratterizzati da un palinsesto di eventi gastronomici di primissimo livello: si partirà subito giovedì 26 settembre con una cena stellata a otto mani, che vedrà come protagonisti presso l’Auditorium di Santa Caterina i quattro chef dei ristoranti umbri insigniti quest’anno della stella Michelin: Fabio Cappiello (Ristorante Vespasia, Norcia), Giulio Gigli (Ristorante UNE, Capodacqua), Andrea Impero (Elementi Fine Dining, Brufa) e Ada Stifani (Ada Gourmet, Perugia). Le cene stellate non mancheranno neanche nelle serate seguenti: venerdì 27 settembre si proseguirà con chef Daniele Lippi (Acquolina, Roma, due stelle Michelin), sabato 28 settembre cucinata a quattro mani con Ciro Sicignano (Ristorante Lorelei, Sorrento, una stella Michelin) e Alessandro Tormolino (Ristorante Sensi, Amalfi, una stella Michelin), per chiudere domenica 29 settembre con Gaetano Trovato (Arnolfo, Colle Val D’Elsa, due stelle Michelin).

Il centro storico di Foligno sarà come di consueto il palcoscenico dei celebri Villaggi del Gusto, ospitati nelle taverne dei rioni della Quintana, dove i visitatori potranno degustare ininterrottamente le migliori ricette di pasta provenienti da ogni angolo d’Italia. Gli attesissimi Cooking Show in Piazza della Repubblica vedranno protagonisti grandi nomi del panorama food italiano a tutto tondo, mentre le Food Experience offriranno degustazioni di primi piatti per tutti i palati. Immancabili le mostre e mercati di eccellenze alimentari: novità di questa edizione sarà Tipic, il villaggio delle tipicità, una mostra mercato organizzata dal GAL Valle Umbra e Sibillini insieme al Distretto del Cibo Valle Umbra Sud per celebrare i prodotti del settore artigianale artistico di qualità ed agroalimentare.

Grande attesa per i laboratori interattivi dedicati ai più piccoli, molti dei quali già sold out da giorni: I Primi d’Italia Junior, realizzati con il supporto e la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, permetteranno ai bambini di avvicinarsi al mondo della cucina in modo creativo e divertente. Quest’anno, grazie all’Ente di Palazzo Cattani, verranno realizzati anche momenti di approfondimento dedicati ai genitori dei piccoli partecipanti, aventi come oggetto l’educazione alimentare in virtù della collaborazione con il Corso di Laurea Magistrale in ‘Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana’ del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia, con la direzione della Dott.ssa Roberta Russo e la supervisione del Prof. Francesco Galli.

Il tema della cultura alimentare sarà al centro anche di tre conferenze di grande rilievo. La prima, che si terrà venerdì 27 settembre alle ore 13.00 presso la Sala Faloci Pulignani di Palazzo Trinci, avrà come titolo “Diritto allo sport e nutrizione: pilastri per la salute e il benessere”. Promossa da Rotary Club di Foligno e Panathlon International Club Clitunno, in collaborazione con il CONI-Comitato Regionale Umbria e l’Accademia Italiana della Cucina (Delegazione di Foligno), vedrà la partecipazione di relatori di alto livello, tra cui l’On. Luciano Rossi, il Prof. Daniele Mantucci, il Dott. Maurizio Scarpinato, il Prof. Antonio Spataro e il Prof. Giuseppe Fatati. Ospiti d’onore dell’evento saranno la medaglia d’oro olimpica Diana Bacosi e i Campioni Mondiali di Compac Sporting FITASC, Katiuscia, Michael e Veniero Spada. La seconda conferenza, in programma domenica 29 settembre alle ore 11.00, sempre a Palazzo Trinci, è promossa dall’Associazione Amici dell’Abbazia di Sassovivo con il patrocinio del Comune di Foligno e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. L’incontro, dal titolo “Orzo e Arena – Nutriti per vincere. La dieta dei gladiatori. Ipotesi ricostruttive”, vedrà come relatori il Prof. Paolo Braconi, docente di Antichità Romane e Storia dell’Agricoltura e dell’Alimentazione all’Università degli Studi di Perugia, e la Dott.ssa Roberta Taddei, archeologa e Presidente dell’Associazione Amici dell’Abbazia di Sassovivo.

A chiudere, sempre nella giornata di domenica, alle 15.30 si terrà il convegno ‘Alimentazione e cancro: è possibile prevenirlo?’ promosso da AIRC – Comitato Umbria, che vedrà intervenire la Prof.ssa Anna Villarini, biologa-nutrizionista e Docente presso l’Università di Perugia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia. Le serate saranno animate da spettacoli e intrattenimento con ospiti del calibro di Jo Squillo e i comici Giovanni Cacioppo e Valentina Persia, che sul palco di Largo Carducci regaleranno al pubblico momenti di svago e divertimento. La 25ª edizione de I Primi d’Italia si preannuncia dunque come un evento imperdibile, capace di coniugare grande cucina, intrattenimento e cultura, consolidando il ruolo di Foligno come capitale italiana dei primi piatti.

