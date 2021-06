2 giugno, Festa a Terni: ecco gli insigniti. Il prefetto: “Esempio di sacrificio”

Tutti i nomi di chi ha ricevuto questo riconoscimento

A Piazza Briccialdi si è svolta la cerimonia commemorativa del 75° Anniversario della Fondazione della Repubblica in questo 2 giugno. La celebrazione, ha avuto inizio con l’alzabandiera accompagnato dall’Inno di Mameli, mentre i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Terni hanno dispiegato il tricolore sulla facciata del liceo Artistico “Orneore Metelli“.

La deposizione della corona

A seguire, il Prefetto e il sindaco di Terni, accompagnati dal Comandante del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere, hanno deposto due corone di alloro sul Monumento ai Caduti. La cerimonia è proseguita con la lettura del Messaggio augurale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e con un breve saluto che il Prefetto Emilio Dario Sensi ha rivolto alla cittadinanza.

Le onorificenze per il 2 giugno

Nell’occasione, sono state consegnate le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” agli insigniti della provincia “cittadini – ha detto il Prefetto – il cui esempio di sacrificio, di dedizione ed operosità deve essere motivo di riflessione e di stimolo a non farsi prendere dalla sfiducia e dalla rassegnazione, soprattutto per quanti – individui, famiglie, imprese – stanno attraversando un momento di grande difficoltà”, e quattro medaglie d’onore alla memoria di deportati della provincia nei campi nazisti durante l’ultimo conflitto mondiale. Alla celebrazione, che si è svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19, hanno partecipato le autorità civili, militari e religiose regionali e locali

Cavalieri dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”

Sovr.te Capo Gianni ANSELMI, residente a Baschi; Maestro Riccardo CAMBRI, residente a Castel Viscardo Dott. Camillo GIAMMARTINO, residente a Terni; Sostituto Commissario Sandro LIVI, residente ad Orvieto; Col. Dott. Silvio MANGLAVITI, residente ad Orvieto; Magg. Dott. Giuseppe NARDò, residente a Terni; Sig.ra Luciana ROSSETTI, residente a Terni; Sig. Mauro SCIMMI, residente a Terni; Dott.ssa Francesca TISCI, residente ad Orvieto; Dott. Sandro VENDETTI, residente a Terni;

Ufficiali dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”

Dott.ssa Fernanda DI FOGGIA, residente a Terni; Dott. Lucio MARROCOLO, residente ad Attigliano.

Grande Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”

Dott. Luca BONTEMPO, residente a Narni.

Medaglie d’onore

Riconoscimento conferito dal presidente della Repubblica ai deportati.