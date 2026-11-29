Perugia – In occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, martedì 1° dicembre il Centro Servizi Giovani del Comune di Perugia, in via Settevalli 11, ospiterà “World AIDS Day @Perugia”, un pomeriggio di informazione e confronto aperto con i ragazzi e la cittadinanza.

Promuovono l’iniziativa ANLAIDS Umbria, Spazio Bianco, Omphalos APS, Centro Servizi Giovani del Comune di Perugia, YAU – Young Angles Umbria, CABS – Centro di accoglienza a bassa soglia, Piano B, Unità di strada, Circolo Arci Il Porco Rosso, A.Fa.S. – Farmacie comunali Perugia, Famiglia Nuova, I Tulipani, CO.M.ARS – Casa Alloggio “Don Dante Savini”, SISM Perugia, Unità di strada Cabiria e Arcisolidarietà Ora d’Aria. La rete è la stessa che dal 2025 anima il Tavolo di lavoro regionale su HIV e AIDS.

Il programma:

• Ore 14:30 – “A che punto siamo?” Saluti istituzionali di Tommaso Bori, vicepresidente della Regione Umbria, Sarah Bistocchi, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, e Costanza Spera, assessora alle Politiche sociali del Comune di Perugia. Seguirà il punto sulla situazione di HIV e AIDS in Umbria, a cura della rete promotrice e della dottoressa Giulia Gamboni, medica infettivologa della Clinica di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e della Dott. ssa Sabrina Morosi infettivologa e presidente Afas.

• Ore 15:30 – “Stop Taboo!” Un gioco per sfatare miti e pregiudizi su HIV e infezioni sessualmente trasmesse, aperto a chiunque ma pensato in particolare per le persone più giovani, con il personale medico della Clinica di Malattie Infettive e il SISM Perugia.





Firmato:

Omphalos APS, ANLAIDS Umbria, Spazio Bianco, Centro Servizi Giovani del Comune di Perugia, YAU – Young Angles Umbria, CABS – Centro di accoglienza a bassa soglia, Piano B, Unità di strada, Circolo Arci Il Porco Rosso, A.Fa.S. – Farmacie comunali Perugia, Famiglia Nuova, I Tulipani, CO.M.ARS – Casa Alloggio “Don Dante Savini”, SISM Perugia, Unità di strada Cabiria e Arcisolidarietà Ora d’Aria.



