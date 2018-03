Vigili Urbani, il nuovo comandante si insedierà tra un mese

Habemus Comandante dei Vigili Urbani: dopo tre mesi di sede vacante ecco finalmente arrivare l’attesa fumata bianca. La Polizia Municipale di Foligno è rimasta senza la sua comandante dallo scorso primo gennaio, dopo il pensionamento al 31 dicembre del 2017 di Piera Ottaviani.

A seguito del primo concorso, il vincitore Stefano Guarino, decise – non senza sorpresa – di rinunciare all’incarico folignate. E come se non bastasse, il secondo classificato, Antonio Cito, aveva già annunciato di ritirarsi dalla graduatoria, uscendo di fatto dalla corsa alla poltrona di comandante dei vigili urbani della terza città dell’Umbria, non presentandosi ai colloqui di selezione.

L’amministrazione comunale ha così dovuto indire un’altra selezione, affidandosi nel frattempo al comandante della vicina Spoleto, Massimo Coccetta. Una sorta di ‘prestito’ che durerà ancora un altro mese.

Dal Palazzo Comunale fanno infatti sapere che il comandante in pectore Massimiliano Galloni, vincitore del secondo bando, si insedierà il prossimo primo maggio a distanza quindi di quattro mesi dal pensionamento della Ottaviani. Ad ogni modo, l’inarico è accettato e le caselle torneranno ben presto al proprio posto.

Galloni, cinquantenne, con laurea in Scienze Politiche è originario di Castel San Pietro Terme, e risulta al momento quale comandante in servizio dei Vigili Urbani presso l’Unione Reno – Galliera, già comandante nei comuni di Castel Maggiore e di Medicina.

