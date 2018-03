“Variante Ponterio, operazione sciagurata”, le osservazioni del comitato Pianponte

L’agenda dei lavori: prima la commissione e poi (forse) il consiglio grande

E’ uno scenario devastante quello tratteggiato dal comitato Pianponte in merito alla variante di Ponterio di Todi. Nelle osservazioni depositate a Palazzo dei Priori – le uniche che sarebbero arrivate nei termini di legge – si parla infatti di un “impatto su molteplici aspetti della comunità tuderte, da quelli economici delle categorie commerciali a quelli sociali dei lavoratori e a quelli ambientali di tutta la cittadinanza”, ma anche di “colpo finale per il settore commerciale e artigianale dell’intero territorio tuderte” e, in generale, di una operazione “sciagurata”.

Le riflessioni

Il comitato Pianponte snocciola possibili conseguenze che la variante urbanistica – approvata dal consiglio comunale e che prevede la possibilità di realizzare un parco commerciale da 5.000 metri quadrati nell’area limitrofa a quella in cui si trova l’iperstore Emi – avrebbe sulla città di Jacopone. Conseguenze economiche, sociali e ambientali, in un mix che rischia di compromettere il futuro di Todi.

“Non solo l’area limitrofa all’insediamento, ma tutto il territorio comunale, a cominciare proprio dal centro storico – è scritto in una nota diffusa da Claudio Serrani, vicepresidente di Pianponte – risentiranno dell’enorme pressione economica, commerciale, organizzativa e, perché no, anche politica che un soggetto unico, strutturato e potente potrà esercitare su un tessuto economico e sociale diviso e indebolito da tanti anni di crisi. Le dimensioni della struttura ipotizzata e la concentrazione di attività che attraggono non solo consumatori ma anche semplici visitatori, sono tali da prefigurare un totale e definitivo stravolgimento del sistema commerciale tuderte. Le nostre non sono parole vuote, ma suffragate dai fatti. Solo nel quartiere di Ponterio negli ultimi anni hanno chiuso ben 10 attività: è una percentuale altissima, intorno al 30% dell’esistente. Se si guarda al centro storico, la situazione è molto peggiore”.

Le ombre del parco commerciale avrebbero poi “un forte impatto sulla qualità della vita tanto decantata per attrarre turismo nella Città più vivibile del mondo (slogan, questo, molto amato dal sindaco Ruggiano, ndr) ” visto che incrementerebbero un sistema di “lavoratori sempre più precarizzati e allontanati dalle famiglie, ritmi pesanti che creano un costante turnover che toglie speranze di futuro ai giovani e marginalizza gli anziani: Todi vuole essere ideale solo negli spot pubblicitari?”.

Impossibile, sostiene Pianponte, “la garanzia di una gestione concordata delle attività commerciali che si insedieranno negli edifici oggetto di variante. Non esiste alcun vincolo legale per condizionare efficacemente un costruttore allo svolgimento di attività specifiche: un eventuale accordo su questo punto potrà valere fintanto che non cambino gli assetti proprietari o gli scenari economici”.

Non da ultimo, vanno sottolineati gli aspetti ambientali della variante, “non solo in base ai semplici parametri standard previsti in questi casi, ma facendo una riflessione complessiva di quello che sarebbe dovuto essere Ponterio nella progettazione che ha dato vita al contratto di quartiere. Non solo non c’è più traccia di gran parte degli interventi a tutela della vivibilità, della qualità della vita, della circolazione, e dell’impatto ambientale. Al contrario, si è assistito a una serie di modifiche quantitative e qualitative che hanno lasciato spazio esclusivamente alla cementificazione e alla speculazione commerciale”. Per questo, sostiene Pianponte, “non vi sono motivazioni oggettive per assecondare la pur legittima richiesta di un privato che intende sviluppare affari. Al contrario, vi sono motivi oggettivi per scoraggiare tale ampliamento della cubatura”.

La politica

Esauriti i termini per la presentazione delle osservazioni alla variante, adesso comincia la “fase 2” del dibattito. Fase che non potrà ignorare le bordate dell’opposizione in consiglio comunale che, dopo avere vista rimandata la richiesta di un consiglio grande sul progetto, ha scritto al prefetto per serrare i tempi. L’impegno assunto dalla presidente del consiglio comunale, Raffaella Pagliochini, punta a convocare l’assise allargata, seppure in un momento successivo. In una comunicazione inviata a sindaco, giunta e consiglieri, la presidente si era infatti detta favorevole rispetto alla “necessità politica di convocazione del consiglio comunale grande e si riserva di individuare la data dello stesso all’esito della procedura di partecipazione prevista per legge”. La road map ad oggi prevedrebbe dunque questi passaggi: attendere l’eventuale passaggio nella seconda commissione consigliare delle osservazioni e poi convocare il consiglio grande. Cercando di superare le resistenze di chi non ritiene necessaria (o conveniente) una adunanza su un tema che da anni divide la politica e la città.

