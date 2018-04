Usl Umbria1, procedura per l’affidamento del servizio di trasporti sanitari ordinari

Oggetto della procedura, i trasporti sanitari ordinari/programmati e dei pazienti dializzati barellati per l’area territoriale dell’Assisano

L’Azienda USL Umbria 1 ha indetto una procedura competitiva, riservata ad Associazioni di volontariato, Croce Rossa Italiana ed istituzioni/organismi a scopo non lucrativo, per l’affidamento del servizio dei trasporti sanitari ordinari/programmati e dei pazienti dializzati barellati per l’area territoriale dell’Assisano, in attuazione dell’art. 104 della L.R. 11/2015 e del Regolamento regionale n. 3/2017.

I requisiti e le modalità di partecipazione sono dettagliatamente indicate nel sito della USL Umbria 1, al seguente link (CLICCA QUI)

Gli operatori, aventi i requisiti richiesti ed interessati a partecipare alla procedura competitiva, dovranno presentare il proprio progetto entro le ore 13:00 del giorno 25 aprile 2018.

