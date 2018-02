Umbra Acque avverte, “Attenti al gelo sui contatori”

In considerazione del brusco abbassamento delle temperature, Umbra Acque S.p.A. ricorda di prestare particolare attenzione ai propri contatori ed invita, nel caso, a proteggerli con materiali isolanti.

Per proteggere i contatori, occorre utilizzare materiali isolanti come poliuretano espanso, lana e vetro. Da evitare assolutamente carta e stoffa.

Con le protezioni appropriate si abbassa molto il rischio di congelamento e rotture, con conseguenti disservizi. Inoltre, in presenza di contatori collocati nei bauletti o in nicchie esterne ai fabbricati, in locali non riscaldati o non abitati, se la temperatura esterna dovesse rimanere per più giorni al di sotto dello zero, è consigliabile lasciare che da un rubinetto fuoriesca un filo d’acqua.

E’ sufficiente una modesta quantità, evitando inutili sprechi. Umbra Acque ricorda che per eventuali emergenze è attivo il servizio segnalazioni Guasti al numero verde 800.250.445.

Stampa