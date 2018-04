Torneo Città di Spoleto di Volley, “PalaRota revocato all’ultimo minuto”

Un successo in termini di presenze e di riuscita dell’evento ma non senza alcune note stonate la 24esima edizione del Torneo “Città di Spoleto” di pallavolo che si è svolto dal 29 al 31 marzo scorso, promosso dalla Volley Spoleto.

“Terminato il Torneo, ci sembra opportuno fare un bilancio della manifestazione ed alcune considerazioni finali” spiega la società presieduta da Mauro Storri.

“Premesso che la nostra Associazione sportiva è una delle più longeve, tanto che ci capita di incontrare delle nostre ex atlete che oggi sono delle giovani mamme, – evidenzia l’associazione sportiva spoletina – ha sempre perseguito i valori più veri dello sport curandone soprattutto l’aspetto sociale, dedicandosi in particolar modo alla formazione dei più giovani tanto che abbiamo sempre organizzato tornei di Minivolley o finali di campionati giovanili a livello regionale, quest’anno invece, nonostante veniamo da un periodo di ripartenza per le note vicissitudini, per festeggiare degnamente il nostro 25° anniversario ci siamo ‘inventati’ un Torneo Nazionale. È stata una vera e propria sfida dato che nel periodo pasquale ci sono tanti tornei, ben più rodati, in tutte le regioni e considerato che una manifestazione di tale portata richiede un impegno organizzativo ed economico piuttosto elevati. Per quanto riguarda l’organizzazione ci siamo affidati alle nostre capacità e all’aiuto di chiunque fosse disposto a darcelo, genitori ed amici e tutti hanno risposto alla grande mentre per l’aspetto economico abbiamo cercato sinergie con le realtà produttive ed istituzionali del nostro territorio visto che, dalla nostra esperienza passata e recente, siamo sempre più convinti che alla fine è la collaborazione che paga e non l’accentramento finanziario.

Oltre al patrocinio di Regione, Provincia, Coni , F.i.p.a.v. Regionale e Provinciale. Comune di Spoleto, vogliamo citare tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile la nostra impresa, in ordine sparso precisando che nessuno è stato più importante dell’altro ma ognuno è stato fondamentale per il successo della manifestazione: Albornoz Palace Hotel, Sale in Zucca, Pasticceria Vincenzo, Lajole, Publi 2M, Mr. Cicci, Gherda , Bar Corrado, Agricola Bisogni, Bocci Vivai, Concessionaria Ford, Forno Bonucci CS, Piccioni Aleandro, VUS, Coricelli Roberto Off.Mecc., Todis, Caffè Due Mondi, Marco Speedyprint, A.N.P.I. Naz. Sez. Spoleto e, in ultimo ma non certo per importanza, l’Istituto Alberghiero i cui studenti, con la loro presenza e professionalità, hanno dato un tocco di eleganza all’accoglienza e all’organizzazione; non va dimenticato inoltre, ad ulteriore conferma dello spirito di collaborazione e partecipazione, il nostro amico Alberto Aramini che ha realizzato tutte le medaglie delle premiazioni, oltre 200, in ceramica e con tecnica totalmente artigianale.

Un altro motivo di orgoglio è stato riportare a nuova vita il famigerato ‘Palatenda’ che dallo stato di abbandono in cui versava è diventato il centro nevralgico di tutto il Torneo infatti, dopo un accurato restyling e l’acquisto di un nuovo impianto di pallavolo dato che quello esistente era sparito, vi abbiamo concentrato la gestione dell’accoglienza, del catering e del gioco.

Siamo quindi pienamente soddisfatti per l’ottima riuscita della manifestazione infatti, oltre al successo personale dato dalla vittoria nella categoria Under 14 delle nostre giovani atlete, due delle quali hanno vinto anche i premi individuali, abbiamo visto tante persone che si divertivano in un ambiente accogliente e spensierato.

Tra tutte queste note positive ci sono state delle stonature che ci preme evidenziare.

La concessione delle palestre è avvenuta con largo anticipo verbalmente e per e-mail e ratificata ufficialmente il 23/03/2018 ma, appena iniziato il torneo, ci è stato revocato il Palarota il venerdì pomeriggio e parte del sabato mattina in cui erano previste alcune finali, che abbiamo dovuto giocare negli altri impianti facendo spostare le squadre sotto la pioggia, per lasciare spazio agli allenamenti della Marconi. Come se non bastasse il sabato pomeriggio abbiamo dovuto gestire tutta la cerimonia di premiazione con la rete montata perché, ci è stato detto, la presenza del video-check non ne consentiva lo spostamento. Non ci è mai capitato di partecipare o vedere una cerimonia di premiazione con le squadre divise da una rete. Questi ”inconvenienti” confermano che il Palarota, che dovrebbe essere pubblico, è ad uso esclusivo di una sola Società per la quale gli uffici comunali sono disposti a smentire le loro stesse disposizioni;

Infine in questi ultimi giorni è stato pubblicato da tutte le testate giornalistiche un comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune in cui si fa un bilancio delle manifestazioni organizzate nel periodo pasquale e, casualmente, si sono dimenticati proprio della nostra ed è veramente strano dato che il Consigliere Settimi Roberto ha partecipato alla cerimonia di premiazione alla quale era attesa anche la Dott.ssa Bececco; evidentemente aver portato in città circa 2000 persone in 3 giorni ed aver coinvolto una serie di operatori locali non è sufficiente per essere annoverati tra coloro che lavorano per Spoleto.

In conclusione prendiamo ulteriormente atto che qualunque cosa noi facciamo passa inosservata se non addirittura ostacolata mentre c’è chi ottiene tutto a volte anche senza chiederlo, tuttavia non sarà certo questo a scoraggiarci, siamo certi che abbiamo gettato le basi per poter realizzare grandi progetti e alla fine la nostra ricompensa è l’atmosfera che abbiamo respirato per tre giorni, i sorrisi delle giovani atlete e le e-mail di ringraziamento che continuano a giungerci da coloro che hanno partecipato e vissuto con noi questa bellissima esperienza”.

