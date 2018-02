Todi, causa maltempo scuole chiuse anche domani

Prorogata con l’Ordinanza n°28 la chiusura odierna di tutti gli istituti di ogni ordine e grado

Il Comune di Todi, nella persona del sindaco Antonino Ruggiano, con l’Ordinanza n°28 ha da poco prorogato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio anche per la giornata del 27 febbraio.

Il provvedimento si è reso necessario per il protrarsi delle cattive condizioni meteo in previsione anche per la giornata del 27 febbraio, a scopo precauzionale e per non creare situazioni difficili di sicurezza pubblica e incolumità.

