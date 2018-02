Per San Valentino la Fidapa Terni presenta “Amori celebri, amori misteriosi”

Mercoledì 14 febbraio 2018 alle ore 17.30, presso il Cenacolo San Marco, Maria Rita Chiassai, presidente della sezione di Terni della FIDAPA, in collaborazione con l’ISTESS, presenterà “Amori celebri, amori misteriosi”, una conversazione di Romanella Gentili Bistoni.

In occasione della festa di San Valentino, patrono della città di Terni, discuteranno sull’amore anche le socie della FIDAPA e si addentreranno in un mondo ricco di questo sentimento per coglierne diversi aspetti.

Seguendo il fil rouge dell’amore si festeggerà degnamente la serata ascoltando Romanella Bistoni Gentili che tratterà la passione e il coronamento di un sogno, sfide terribili, seduzioni e rinunce.

A seguire un vin d’honneur e una cena presso il Circolo Drago

Stampa