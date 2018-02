Piazza del Mercato, lavori al rush finale | Foto

Pochi giorni ancora, probabilmente una decina, e piazza del Mercato sarà completamente riaperta ed apparirà in tutto il suo splendore. Sono infatti in dirittura d’arrivo i lavori di ripavimentazione che hanno visto la rimozione e poi il riposizionamento di 145mila sampietrini. Nelle ultime ore è stato riaperto il passaggio per via del Municipio, che costringeva gli utenti degli uffici del Comune e della Procura a passare per via Saffi, mentre gran parte dei cubetti di basalto è stato riposizionato nell’ultimo quadrante interessato dagli interventi.

I lavori procedono svelti sotto l’occhio vigile dell’assessore ai lavori pubblici Angelo Loretoni. Ma venerdì mattina in piazza del Mercato c’erano anche gli agenti della polizia municipale per un sopralluogo sulla viabilità. Al termine del rifacimento di piazza del Mercato, infatti, si proseguirà su via Arco di Druso. L’ultimo step del grande progetto, infatti, prevede, la chiusura e la ripavimentazione anche di questo tratto di strada. Intervento che potrebbe essere avviato dal 19 febbraio e che comporterà ovviamente l’interdizione della viabilità.

Al vaglio, quindi, i possibili provvedimenti che poi saranno recepiti in un’ordinanza dei vigili urbani. Ovviamente sarà necessario ripristinare il senso unico alternato su via Brignone, ma non è chiaro ancora quale provvedimento sarà adottato per garantire l’accesso dei veicoli autorizzati a piazza del Mercato. Un provvedimento che comunque dovrebbe restare in vigore per un paio di mesi. La ditta che si sta occupando dei lavori e l’amministrazione comunale, infatti, contano che l’intervento su via Arco di Druso possa essere completato entro fine aprile.

Con l’arrivo della primavera, quindi, il “salotto buono della città“, come amava definirlo il sindaco Fabrizio Cardarelli, sarà pienamente fruibile.

