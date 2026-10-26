Focus Salute - Policistosi ovarica: come colpisce salute, fertilità e sessualità - Tuttoggi.info

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Focus Salute – Policistosi ovarica: come colpisce salute, fertilità e sessualità

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Focus Salute – Policistosi ovarica: come colpisce salute, fertilità e sessualità

Lun, 26/10/2026 - 13:03

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MILANO (ITALPRESS) – PCOS/PMOS: perché colpisce tutto il percorso di vita e di salute della donna fin dal concepimento? E perché, se non trattata, può colpire cinque principali traiettorie di vita. Nel centocinquantanovesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza l’impatto specifico della sindrome metabolico-ovarica (PMOS) sulle prime tre traiettorie di salute: generale, con focus su rischi cardiovascolari e metabolici, ormonale-procreativa e sessuale-relazionale della donna. Particolare attenzione viene data ai farmaci “incretino-mimetici” che, aiutando biologicamente il dimagrimento, possono potenziare motivazione e efficacia nel perseguire stili di vita più sani.

sat/gsl

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