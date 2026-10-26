Lega Nazionale Dilettanti, il futuro del calcio parte dai giovani e dai vivai - Tuttoggi.info

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Lega Nazionale Dilettanti, il futuro del calcio parte dai giovani e dai vivai

ItalPress

Lega Nazionale Dilettanti, il futuro del calcio parte dai giovani e dai vivai

Lun, 26/10/2026 - 13:03

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FERRARA (ITALPRESS) – Il futuro del calcio italiano si costruisce partendo dai giovani e dalle società dilettantistiche. È il messaggio emerso a Ferrara da “Quarto tempo”, la due giorni promossa dalla Lega Nazionale Dilettanti, che ha riunito i vertici del calcio di base della Lega Pro e del Club Italia per discutere di formazione, talenti e rapporto con il professionismo. Da Ferrara è emersa un’indicazione condivisa di rafforzare la collaborazione tra dilettantismo e professionismo, investendo sui vivai e offrendo ai giovani maggiori opportunità di crescita.
xa7/gm/gtr

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