Perugia, Alessandro Diamanti firma fino a giugno per una cifra “simbolica”

Dopo una lunga trattativa, alla fine, il Perugia si fa un regalo “prezioso” pescando uno tra i più interessanti giocatori rimasti senza contratto. Il 34enne fantasista toscano Alessandro Diamanti ha accettato la proposta del presidente Massimiliano Santopadre e approda alla corte di mister Breda.

Il trequartista, ex tra le altre di Palermo, Atalanta, Bologna, West Ham, Fiorentina e Livorno, nonché azzurro (secondo agli Europei 2012), ha firmato un contratto fino a fine stagione, giugno 2018, a una cifra da lui stesso definita “simbolica“, a quanto pare di molto inferiore alle faraoniche offerte americane o degli Emirati.

Dopo la sua ultima stagione non esaltante a Palermo, 31 presenze e 1 solo gol con la retrocessione, “Alino” vestirà per la prima volta i colori biancorossi, per tornare a sperare in un posto playoff.

