A Montefalco va in scena “La Rocca” di Thomas Stearns Eliot

Nuova uscita a Montefalco di Walter Cerquetti Lippi, letterato e regista teatrale di collaudata esperienza come rielaboratore e propositore di testi classici in forma drammatica. Con il suo “Collettivo lettori ad alta voce” terrà, Sabato 24 marzo alle ore 16,30 nella Sala del Consiglio Comunale, una rappresentazione de “La Rocca”, opera poetica e di impegno sociale di Thomas Stearns Eliot scritta nel 1934.

La manifestazione, patrocinata dal Comune e dall’Accademia di Montefalco, si avvarrà di una conversazione introduttiva dell’avv. Domenico Benedetti Valentini, cultore e praticante di filodrammatica, che inquadrerà il testo nel mondo dei sentimenti e del costume che ispirò nella mente del grande Eliot questo “appello a più voci” ad una rinascita morale e ideale di una società adagiata nel benessere materiale fatto di egoismi e fatue ambizioni personali.

Non manca certo in questo – sottolinea Walter Cerquetti – più di un istintivo parallelo con le nostre società europee contemporanee. Il testo si sviluppa in dieci brevi canti, letti da Gabriella Baciocchi, Sabrina Gambacurta, Sandro Milei, Antonella Masciotti, Alberto Tardioli, Luigi Tosti e Gianfranco Zampolini. Protagonista, impersonando appunto la Rocca, cioè la pietra su cui Eliot vede la ricostruzione di una comunità più degna, sarà l’attrice Paola Tili.

Il commento musicale è del maestro Angelo Bornaghi con Antonella Masciotti vocalist. Di notevole impatto emotivo, l’opera di Eliot, premio Nobel per la letteratura nel 1948, può essere definita “profetica” secondo un messaggio che mette insieme attualità, conservazione dei valori, rivoluzione della mentalità e del costume. L’ingresso al pubblico e agli ospiti è libero.

